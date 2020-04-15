حكومة الوفاق: الرئيس التونسي يؤكد قدرة حكومة الوفاق على بسط سلطاتها على كامل ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت حكومة الوفاق إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بحث اليوم الأربعاء هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد العلاقات الثنائية بين الحكومتين، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي أكد على عمق العلاقات بينهما.

وذكرت الحكومة، أن سعيد جدد التأكيد على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا رفض تونس للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وأنه آن لهذه التدخلات أن تتوقف ويترك لليبيين الفرصة لحل مشاكلهم والعيش في سلام.

ونقلت الحكومة عن الرئيس التونسي، قوله، ” إن موقفنا واضح في دعم حكومة الوفاق الشرعية وإن أي تصريح يخالف ذلك لا يعبر عن الموقف التونسي الرسمي، ولا يجب أن يشوش على العلاقة المتينة والعميقة التي تجمع البلدين الشقيقين”.

وأشارت الحكومة، إلى أن الرئيس التونسي أعرب عن أمانيه بأن يتحقق لليبيا الأمن والاستقرار، كما أعرب عن ثقته في قدرة حكومة الوفاق الوطني على بسط سلطاتها على كامل الأرض الليبية، حسب قولها.

ووفقًا للحكومة، فقد أعرب السراج عن بالغ التقدير والامتنان لموقف تونس الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولما أبداه الرئيس قيس سعيد من مشاعر الإخوة الصادقة، وقال السراج، “إن الليبيين لن ينسوا أبدا المواقف الإيجابية للأشقاء في تونس”، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون وإعادة الزخم لعلاقة الشراكة بين البلدين الشقيقين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24