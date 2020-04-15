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سعيّد: تونس ستبقى متمسكة بـ”الشرعية” في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأربعاء، “أن تونس تتمسك وستبقى متمسكة بالشرعية”، مبينا أن التصريحات التي تتنافى مع هذا الموقف “إما أنها قد تمت إساءة فهمها أو تم الترويج لها بهدف الإيحاء بتغير الموقف الرسمي التونسي”.

وقال سعيّد، وفق بيان للرئاسة التونسية إن “الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبياً ليبياً يعبّر عن إرادة الشعب الليبي وحده، فهو صاحب السيادة، وهو الذي يقرر مصيره بنفسه بمنأى عن كل التدخلات الخارجية”.

بدوره، أشار السراج إلى أن العلاقة بين تونس وليبيا “متينة ولا يمكن أن يشوبها أي لبس”، مؤكدا أن المؤسسات القائمة على الحدود الليبية هي مؤسسات حكومة الوفاق الوطني وهي تسهر على ضمان أمن التونسيين.

ولفت السراج إلى أن حكومة الوفاق تضع كل إمكانياتها لمساعدة تونس خاصة في ظل جائحة كورونا التي انتشرت في كامل أنحاء العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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