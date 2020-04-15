بويصير لليبيين..لن تحركوا شعرة فى مؤخرة “كلبي”

أخبار ليبيا24

أن يسقط شخص من عموم الناس في وحل الفتنة أو الخطاب الجهوي او الإسفاف لن يوضع كثيرًا من اللوم عليه، أما إذا جاءت من مدعي النخبوية والثقافة من متصدري جوقة المدافعين عن أفعال طرف تعج صفوفه بمجموعات مسلحة لا تريد بشكل مطلق قيام دولة بعد أن عاثت فيها فسادًا على مدى سنوات أطرافًا من باب الجهوية وأخرى مدعية النصح فإنه يلاقي كل اللوم والعتاب.

المحلل السياسي والمستشار السابق للقائد العام للقوات المسلحة محمد بوبصير منذ أيام عقب دخول قوات الوفاق مدعومة بمليشيات إرهابية وإجرامية على مدن صبراتة وصرمان بدأ في توجيه رسائل عبر حسابه على “فيسبوك” تارة إلى أجدابيا وتارة أخرى إلى أهالي برقة.

حيث قال بويصير موجهًا حديثه إلى مدينة أجدابيا :”أجدابيا..أنظري لما حدث فى الغرب ليلة أمس واليوم..فالأمر لن يختلف كثيرا..جهزي مجلسك البلدي”.

وأعقبها المحل السياسي بمنشور قال فيه :”طرد مجرمي حفتر من الغرب مهم، ولكنه لن يهزم نهائيا إلا في “برقة ” مثل السرطان الذي لا يتم التخلص منه إلا باستئصاله من جذوره”.

إلا أنه فيما يبدو لم تلاقي منشوراته قبولًا لدى عدد من أهالي برقة فاستطرد بويصير ونشر منشورًا آخر تعهد فيه بأنه لن يقف بينهم وبين ما تريدون وأنه لن يعترض.

وبدأ المحلل السياسي منشوره بالقول :”أهلي وأعزائي في برقة من أمساعد إلى بن جواد وجنوبًا إلى الكفرةوالسرير، أرى بعضكم غاضبا، عندما أعلن رفضي للتحكم فيكم وامتطائكم لتحقيق أطماع سلطوية، لذلك وحتى لا أكون رقما مختلفا بلاسبب يخصني شخصيا ، لن أقف بينكم وبين ما تريدون”.

وتابع بويصير :”لن أعترض على حكمكم بالحديد والنار ، ولا على موت أبناءكم ولا فقدانهم لأطرافهم ، ولن أعترض على فقركم وعازتكم ولا دمار حياتكم ولا خرابها، كما لن أعترض على الفساد واللعب بأموالكم وثمن غذاء أطفالكم ودواء مسنيكم وحرقها فى حرب اعتقدت أنها عبثية ، وأيضا على المليارات التى تجير لحسابات خاصة بمن يحكمكم”.

ويضيف :”أنا ليست لدي مصلحة مادية، لا معكم ولا مع من تتقاتلون معهم ولا مع أي أحد فى ليبيا ، وحياتى بكل هناءها وكرمها ورونقها هى هنا بعيدة عنكم آلاف الأميال، ولا أحتاج شيئا لها لا منكم ولا من الآخرين، ولا أحد يستطيع أن يؤثر فيها بأي مقدار ،ولو بثمن غذاء الحيوانات التى أقتنيها”.

وقال المحلل السياسي :”لايستطيع حكامكم شرقًا وغربًا ولا جنرالاتكم ولا وزراءكم ولا مصارفكم المركزية ولا حتى إعلامكم مجتمعين أن يحركوا شعرة فى مؤخرة كلبي”ثرون”.

ويواصل :”كل ما فى الأمر اعتقدت خطأ أن علي واجب أدبي نحوكم باعتبار أني ولدت بينكم من أب وأم انتموا إليكم ، من أجل أن تنهضوا لمستقبلكم ، من أجل أن يعيش أبناءكم حياة كريمه ، لكن سامحونى فأنا في النهاية دخيل عليكم وعلى حياتكم كما يبدو”.

وختم منشوره قائلًا :”من اليوم أعدكم أننى لن أقف حائلا بينكم وبين ما تريدونه، العبودية والفقر والموت والأحزان، ربما هو ما تستحقونه فأنتم أدرى مني، وما سيأتي به الغد أيضا، حظ سعيد، أو كما نقول هنا “Good Luck”.

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