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بويصير لليبيين..لن تحركوا شعرة فى مؤخرة “كلبي”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أن يسقط شخص من عموم الناس في وحل الفتنة أو الخطاب الجهوي او الإسفاف لن يوضع كثيرًا من اللوم عليه، أما إذا جاءت من مدعي النخبوية والثقافة من متصدري جوقة المدافعين عن أفعال طرف تعج صفوفه بمجموعات مسلحة لا تريد بشكل مطلق قيام دولة بعد أن عاثت فيها فسادًا على مدى سنوات أطرافًا من باب الجهوية وأخرى مدعية النصح فإنه يلاقي كل اللوم والعتاب.

 المحلل السياسي والمستشار السابق للقائد العام للقوات المسلحة محمد بوبصير منذ أيام عقب دخول قوات الوفاق مدعومة بمليشيات إرهابية وإجرامية على مدن صبراتة وصرمان بدأ في توجيه رسائل عبر حسابه على “فيسبوك” تارة إلى أجدابيا وتارة أخرى إلى أهالي برقة.

حيث قال بويصير موجهًا حديثه إلى مدينة أجدابيا :”أجدابيا..أنظري لما حدث فى الغرب ليلة أمس واليوم..فالأمر لن يختلف كثيرا..جهزي مجلسك البلدي”.

وأعقبها المحل السياسي بمنشور قال فيه :”طرد مجرمي حفتر من الغرب مهم، ولكنه لن يهزم نهائيا إلا في “برقة ” مثل السرطان الذي لا يتم التخلص منه إلا باستئصاله من جذوره”.

إلا أنه فيما يبدو لم تلاقي منشوراته قبولًا لدى عدد من أهالي برقة فاستطرد بويصير ونشر منشورًا آخر تعهد فيه بأنه لن يقف بينهم وبين ما تريدون وأنه لن يعترض.

وبدأ المحلل السياسي منشوره بالقول :”أهلي وأعزائي في برقة من أمساعد إلى بن جواد وجنوبًا إلى الكفرةوالسرير، أرى بعضكم غاضبا، عندما أعلن رفضي للتحكم فيكم وامتطائكم لتحقيق أطماع سلطوية، لذلك وحتى لا أكون رقما مختلفا بلاسبب يخصني شخصيا ، لن أقف بينكم وبين ما تريدون”.

وتابع بويصير :”لن أعترض على حكمكم بالحديد والنار ، ولا على موت أبناءكم ولا فقدانهم لأطرافهم ، ولن أعترض على فقركم وعازتكم ولا دمار حياتكم ولا خرابها، كما لن أعترض على الفساد واللعب بأموالكم وثمن غذاء أطفالكم ودواء مسنيكم وحرقها فى حرب اعتقدت أنها عبثية ، وأيضا على المليارات التى تجير لحسابات خاصة بمن يحكمكم”.

ويضيف :”أنا ليست لدي مصلحة مادية، لا معكم ولا مع من تتقاتلون معهم ولا مع أي أحد فى ليبيا ، وحياتى بكل هناءها وكرمها ورونقها هى هنا بعيدة عنكم آلاف الأميال، ولا أحتاج شيئا لها لا منكم ولا من الآخرين، ولا أحد يستطيع أن يؤثر فيها بأي مقدار ،ولو بثمن غذاء الحيوانات التى أقتنيها”.

وقال المحلل السياسي :”لايستطيع حكامكم شرقًا وغربًا ولا جنرالاتكم ولا وزراءكم ولا مصارفكم المركزية ولا حتى إعلامكم مجتمعين أن يحركوا شعرة فى مؤخرة كلبي”ثرون”.

ويواصل :”كل ما فى الأمر اعتقدت خطأ أن علي واجب أدبي نحوكم باعتبار أني ولدت بينكم من أب وأم انتموا إليكم ، من أجل أن تنهضوا لمستقبلكم ، من أجل أن يعيش أبناءكم حياة كريمه ، لكن سامحونى فأنا في النهاية دخيل عليكم وعلى حياتكم كما يبدو”.

وختم منشوره قائلًا :”من اليوم أعدكم أننى لن أقف حائلا بينكم وبين ما تريدونه، العبودية والفقر والموت والأحزان، ربما هو ما تستحقونه فأنتم أدرى مني، وما سيأتي به الغد أيضا، حظ سعيد، أو كما نقول هنا “Good Luck”.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • كفاية عليك مؤخرة كلبتك تهزها انت بنيك الكلاب الذى تعودت عليه فى السجون مع اخوانك الكلاب وربنا يحشرك مع كلاب النار بعد ما تتحول قطتك لتراب

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  • واستطرد بويصير قائلاً … “ لن اعترض. على حكمكم بـ«الحديد والنار»، ولا على موت أبناءكم ولا فقدانهم لأطرافهم، ولن اعترض على فقركم وعازتكم ولا دمار حياتكم ولا خرابها، كما لن اعترض على الفساد واللعب بأموالكم وثمن غذاء أطفالكم ودواء مسنيكم وحرقها في حرب اعتقدت أنها عبثية، وأيضا على المليارات التي تجير لحسابات خاصة بمن يحكمكم”، وفقا لتعبيره …. ووجهَ بويصير خطابه هذا الى أهلهِ وأعزائهِ في برقه، من مساعد إلى بن جواد وجنوبًا إلى الكفرة والسرير، ولكن أقول لك ، وشهدَ شاهدٌ من أهلهاَ فالعبدُ لله ، أحد أبناء طرابلس الأصلينْ الذين لا نركع ولا نسجد إلا لله الواحد القهار ، ونتمسك بكل ذرة من تراب الوطن الغالى ليبيا الحبيبة من الغرب الى الشرق أو بالعكس من الشرق الى الغرب ، ومن الشمال الى أقصى جنوبنا الحبيب فى غات والقطرون ، مروراً بودان وهون وسبهاَ وبراك الشاطى ، وبرقن وهراوة وأوبارى وغيرها من مدننا وبوادينا وواحاتنا الجميلة ، التى منعنا من الإستجمام والراحة بهاَ ، فى السنوات الآخيرة العجاف، وشعارنا دائما للوطن الغالى ليبيا الحبيبة هى التغنى من القلب لليبيا ، بالأنشودة التى تغنى بهاَ الفنان الكبير المرحوم محمد صدقى التى تقول كلماتهاَ والتى ربما أنت لا تعرفها ياسيد بويصير لإنشغالك ب ترون وآيضاً لبعدك عنها (آى الأرض … مع كل إحترامى لمشاعر الأخ زيدان البعيد عن ليبيا ، الله إيرجعه قريبا الى ليبيا الغالية) … وهذه كلماتها:
    هــذه الأرض هي العرض لنا
    قد سقــينا تربها من دمنـــــــا
    كيف نرضى أن نراها وطنـا
    لعدانا أو ســوانا أبـــدا أبــــدا …
    وربما يقول قائل بأنه هذا (آى العبد لله ) هو احد المستفيدين من ليبيا على وجه العموم ومن طرابلس على وجه الخصوص ، فأوضح لكم جميعاَ ، وكما بقول المصريين ، لا شقة ولا عروسة ولم أستطيع حتى الزواج ، ولا أملك حتى سيارة الف دينار ، وقد هاجمنى بعض المعلقين يوماً رداً على أحد تعليقاتى ، عندما خرجت الالاف من الإبل من ميناء طرابلس سيراً على الأقدام ، حينهاَ قلت خرجت لتشارك الشعب الليبي أفراحه ، لهذه الإنجازات العملاقة التى تحققت ، وقتها ذك المعلق الله يسامحه ، بألفاظ غير لائقة ، وتعداه الى أن طعن آمى المرأة الشريفة التى تنسب الى الأشراف ، بألفاظ تحجب الغيث عنا، والله أن هذه الأم الفاضلة شفاها الله ، لو رفعت يداها الى السماء …! ولم أرد عل ذاك المعلق ، ولكن أحد المعليقن من يتخد اسم الشهبندر فى تعليقاته (والذى أحييه) هو الذى رد على المعلق وأخبره بأنكم لا تقرؤن ما بداخل السطور.. أما بخصوص بويصير وحديثه الى أهلنا فى برقة ، بأنه لن يعترض على موت أبناءكم ولا فقدانهم لأطرافهم، ولن اعترض على فقركم وعازتكم ولا دمار حياتكم ولا خرابها، كما لن اعترض على الفساد واللعب بأموالكم وثمن غذاء أطفالكم ودواء مسنيكم …. وشهد شاهد من أهلها وكأننا فى طرابلس بصفة خاصة ، وليبيا بصفة عامة نعيش المدينة الفاضلة بكل معنى الكلمة ، ففعلاً أتحدث عن طرابلس ، بواقعها المؤلم الذى تعيشهُ ، وليس ما ينقل إليك يا سيد بويصير ، عبر التواصل الإجتماعى ، أو كلام المستفيدين والمقربين من حكومة الوفاق والمليشيات الملثمة الوجوه ، اثناء تواجدهم بالطرقات ، ويرعبون فى الناس وضح النهار طيلة التسعة سنوات الآخيرة ، الى أن وصل الآمر بهذه الحكومة على تكليف مرتزقة سوريون ، يوقفون العامة ويقومون بفتح هواتف العامة ، ويطلبون من حرائر طرابلس بطاقاتهم الشخصية ، نهيك عن الحياة الضنكة التى نعيشها فى طرابلس فى ضل هذه المليشات والعصابات المسلحة وحكومة اوردوغان اللعين المسيطرة على طرابلس ، من إنقطاع للتيار الكهربائى ، وتلوث البيئة من ثكدس جبال القمامة حتى قبل تحرك الجيش لطرابلس ، وأصوات المولدات المزعجة وريحة البنزين لمن يملك ثلك المولدات ، وغالبية العامة من الناس لا يملكونها واطفالهم يعملون واجباتهم المدرسية تحتى ضئ الشمعة ، بالإظافة الى تدنى مستوى المعيشة من غلاء اسعار وغيرها ، ونقص للسيولة النقدية وغيرها والحديث يطول..
    ” وحياتي بكل هناءها وكرمها ورونقها هي هنا بعيدة عنكم آلاف الأميال، ولا أحتاج شيئا لها لا منكم ولا من الآخرين، ولا أحد يستطيع أن يؤثر فيها بأي مقدار، ولو بثمن غذاء الحيوانات التي اقتنيها … نصيحتى إليك يا سيد بويصير تدبر معانى هذه الآية من سورة يونس
    إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24)

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