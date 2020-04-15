عبدالباسط غويلة: اسمعوا كلام الغرياني وأخرجوا «عناصر داعش» من السجون ليتحقق النصر

زعم عبدالباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية، أنه لن يتحقق النصر للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج إلا بخروج من وصفهم بـ«الأبرياء» من السجون التي تقودها مليشيات «الردع» التي يقودها المدعو «عبدالرؤوف كارة»، وهو سجن يضم عددا من العناصر المُتطرفة التابعة التنظيم داعش ومجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي.

وقال «غويلة»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «المفتي يقسم بالله العظيم أنه لن يتم النصر إلا بإخراج الأبرياء من كل السجون، وهناك أبرياء في سجون الردع لهم أربع وخمس سنين لم ير أهله»، حيث يشير بالمفتي إلى المدعو الصادق الغرياني، المفتي المعزول المقيم في تركيا والداعم للجماعات الإرهابية.

وكان المُفتي المعزول، قال في وقت سابق: «الظلم لا يمكن أن نرضى به، أو تقوم له قائمة، وأحذر كتيبة الردع، حرصًا عليها، أنها تتخلص من المظلومين، فستكون عاقبتها سيئة إذا لم تتب، واستمرت على هذا الحال، فكتيبة الردع ألقت الخوف والرعب على نفسها، بحيث لا يستطيع أحد أن يتحدث عنها أو يقترب منها، لأن من يقترب منها يعرف مصيره، الأمر الذي جعل الكثير يفرون من طرابلس، إلى تركيا وتونس وإيطاليا، بسبب تهديدات هؤلاء الظلمة».

ووصف الغرياني كتيبة الردع بأنها ليست على نمط واحد، فمنها من يحرصون على الحق، ولكن لا حول لهم ولا قوة، فهناك قوى مهيمنة من المداخلة وغيرهم هي التي تُسيرها، وتعتقل مئات الأبرياء من المقاتلين، ومئات من الناس الذين يُعذبون الآن ومحرومون من أهلهم وذويهم، محرومون من القيام بواجبهم، فعندما نقول نريد النفير، هؤلاء محبوسون عن النفير، وأكثرهم قادة كتائب وأبلوا في الحرب بلاء حسنًا ومعروفون، بالشهامة والقوة، إلا أنهم حُرمولا من الجبهات بسبب كتيبة الردع».

أفتى المفتي المعزل الصادق الغرياني التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي، بتحريم البيع والشراء ممن وصفهم بـ«مرتزقة حفتر والموالين لهم»، وذلك في معرض سؤال عن حكم بيع السلع لما وصفهم بـ«مرتزقة حفتر بالمنطقة الشرقية».

وزعم «الغرياني» في مقابلة له ببرنامج «الإسلام والحياة» بفضائية «التناصح» التي تبث من تركيا: «من يبيع لمرتزقة حفتر أن يتق الله ويترك هذا الأمر، فمن يمول أهل الباطل يصبح في جبهتهم، ومن يقوم بهذا الأمر يقاتل مع المجرمين الذين يقاتلون أهل الحق في طرابلس».

وزعم أن البيع لقوات الجيش الليبي «أمر من أخطر الأمور، حتى إذا كان من يقوم به بهذا البيع لا يوجد له أي مصدر رزق سواه، وعليه أيضًا أن يتخلص من المال الذي تربحه من هذه التجارة، لأن هذا كسب ليس حلالاً، لأنه إعانة لهم على الظلم».