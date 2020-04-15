المسماري: لدينا خطة لاستعادة جميع الأراضي الليبية وهذه حقيقة ما حدث في صبراتة وصرمان

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن لديهم خطة شاملة لاسترداد كامل الأراضي الليبية من أيدي المليشيات والجماعات الارهابية.

وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن الكلام الآن للبندقية والجيش في وضع الدفاع عن النفس.

ونفى المسماري الشائعات المتداولة بشأن التفاوض مع المجموعات المسلحة لتسليم قاعدة الوطية الجوية، وذلك على خلفية الاشتباكات المستمرة ضد القوات التابعة للوفاق.

وأشار المسماري إلى أن المناطق العسكرية تعمل بكامل قواتها من أجل مقاومة فيروس كورونا في كامل المدن والقرى الليبية.

وأضاف: “لم نقم بأي عمليات عسكرية شاملة في طرابلس ومصراتة وعلى الأمم المتحدة تحري المصداقية وانتقاء مصادر نقل الأخبار”.

وحول ما حدث في صبراتة وصرمان أكد المسماري “أن الهجوم على صبراته وصرمان والعجيلات تم بقيادة تركية كاملة والمجموعات التي دخلت هي عناصر تنظيمي القاعدة وداعش والمنتمية إلى مجلس ثوار بنغازي وأنصار الشريعة”.

وأشار المسماري إلى أن الجيش الوطني لم يدخل إلى مدينتي صبراتة وصرمان بشكل رسمي، وأن القوات المتواجدة فيها كانت للحماية، وكانت هذه القوات تحظى بدعم من السراج منذ 2018 وبارك تحريرها لمدينة صبراتة من سيطرة داعش وقام بتكريم قيادات المدينة وترقية آمر الغرفة الأمنية “عمر عبدالجليل” إلى رتبة لواء.

وأضاف المسماري ان السراج يناقض تصريحاته ومواقفه السابقة، مؤكداً أن القوات في مدينتي صبراتة وصرمان اعلنت ولائها للقيادة العامة للجيش الوطني والحكومة المؤقتة والبرلمان بعد أن سيطرت الجماعات المسلحة على القرار في طرابلس.

وأفاد المسماري إن عناصر الجيش لم تخض أي معارك في صبراتة ، بل اختارات الانسحاب ، موكداً الالتزام بالهدنة رغم الخروقات الكبيرة ، مشيراً إلي أن قواته في وضع الدفاع عن النفس.

وأوضح المسماري أن عناصر الجيش دمرت حشودا للميليشيات التي حاولت اقتحام قاعدة الوطية الجوية ، لافتاً إلي مواصلة الدفاع عمها ضد أي عدوان.

وأشار المسماري إلى أن حكومة الوفاق الوطني تواصل جلب المرتزقة السوريين، وأن الجيش سيكشف أدلة تؤكد دعم السراج للإرهابيين.

وقال المسماري أن عائلات بالكامل تم اختطافها من صبراتة وجرى نقلها إلى مدينة الزاوية، منوهاً إلى أن “هذا هو التحرير الذي يتحدث عنه السراج الذي يبدو أنه أصبح مغيبا بالكامل”.

وأشار المسماري إلى تحركات واجتماعات تحدث في مناطق الجنوب الغربي من قبل قيادات موالية للوفاق.

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