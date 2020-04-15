البدء بتوزيع السلع على جمعيات البريقة

أعلن مكتب مراقبة الاقتصاد في مدينة البريقة الأربعاء، عن شروعه في توزيع أول دفعة من السلع التموينية لهذا العام والمخصصة للجمعيات الاستهلاكية الواقعة في نطاق المدينة.

وأوضح المكتب أن الدفعة تشمل السلع الأساسية وهي “سكر وطماطم وأرز ودقيق”، مشيرا إلى احتمالية توزيع زيت الطهي خلال الفترة المقبلة فور ورودها من صندوق موازنة الأسعار التابع لوزارة الاقتصاد في الحكومة الليبية التي يترأسها الوزير منير عصر.

ولفت المكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك، إلى أن جمعيتين في مدينة البريقة الجديدة تحصلتا على مخصصاتهما من السلع وهما جمعية إفريقيا الجديدة، وجمعية الكرامة، موضحة استمرار عملية توزيع السلع على باقي الجمعيات.

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