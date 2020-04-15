المشري يؤكد للغنوشي ضرورة التنسيق الأمني والاقتصادي بين ليبيا وتونس

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الأربعاء، على عمق الأخوة بين ليبيا وتونس، وضرورة التنسيق الأمني والاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم حاليًا بسبب جائحة «كورونا المستجد».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين المشري ورئيس مجلس الشعب التونسي، راشد الغنوشي، تطرق إلى التصريحات المنسوبة لوزير الدفاع التونسي والتي «يساوى فيها الوزير بين الحكومة الشرعية في ليبيا والميليشيات المعتدية على العاصمة»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة بموقع «فيسبوك».

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وأبدى المشري استغرابه من تصريحات الوزير التونسي وأثرها على العلاقة بين البلدين، فيما أكد الغنوشي في هذا السياق على أهمية الاستيضاح حول التصريحات المشار إليها ومعالجتها بما يتناغم مع «الموقف الثابت للدولة التونسية شعبًا وبرلمانًا وحكومة، والداعم للمؤسسات الشرعية في ليبيا المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي».

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