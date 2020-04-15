ما حدث فى صبراتة وصرمان وما سيحدث قريباً.. المسماري يكشف كيف ستتعامل القوات المسلحة؟

قال اللواء أحمد المسمارى الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن دخول القوات المسلحة لصبراته جاء بعد دعوه أهاليها إليه وللحكومة الليبية، وبالفعل وضعنا قوات حماية وتأمين وعندما حدث الهجوم كان بقيادة تركية كاملة وطائرات مسيرة وطائرات تشويش، وتقدمت المليشيات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وداعش ، لذا رأينا الدفاع فى وسط القرى والمدن سيسبب أضرار كبيرة للمدنيين، لذا تم الانسحاب لقاعدة الوطية.

وتابع المسمارى،خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن المليشيات التى دخلت صبراته وصرمان هم من التنظيمات الإرهابية من القاعدة وداعش، وبمشاركة الإرهابيين الهاربين من بنغازي من أنصار الشريعة، والذين غيروا مسماهم لاحقا إلى مجلس شورى درنة وغيرها من المسميات، وقد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، من قتل وذبح للمواطنين وحرق للممتلكات الخاصة وسرقة الممتلكات العامة مثل مؤسسة الزكاة.

وأكد المسمارى، أن القوات المسلحة تتقدم في عين زارة وأبو سليم وتدخل الحي من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية، متابعا، استرجعنا أسلحة وذخائر وأسرنا سوريين، مشيرا إلى أن كل الجبهات مفتوحة فى القرة بوللي والقويعة وعين زارة وصلاح الدين إلى أبو سليم و طريق المطار حتى منطقة العزيزية تشهد اشتباكات وكل الجبهات تعمل بشكل كبير.

ونشر المسمارى خلال المؤتمر الصحفى، فيديو لسوري يؤكد أن أعداد قتلى المرتزقة السوريين فى ليبيا تجاوز الآلف، وصورا أخرى لممرضة أوكرانية تعمل فى ليبيا، قامت المليشيات باستيقافها والاستيلاء على سياراتها.

وهاجم المسمارى، فائز السراج قائلا: “السراج مغيب نهائيا ومغيب عن الواقعن”، مشيرا إلى أنه قام فى السابق بترقية الإرهابي عمرو عبد الجليل”، كما هاجم الأمم المتحدة قائلا، إنها ترمى الاتهامات على الجيش ولا نعلم من أي شئ يأخذون الأخبار فهي تحتاج لمراقبين على الأرض وليس الفيسبوك ، المجموعات الإرهابية هي من تقاتل الجيش برعاية تركيا.

وتابع المسماري، حاولت المليشيات الإرهابية الهجوم على قاعدة الوطية الجوية، ولكن فى منطقة الشكشوك تم ضربهم وخسائرهم قرابة 23 سيارة مسلحة، متابعا، أردوغان يحاول بث أكاذيب إعلامية للمرتزقة السوريين وأن الوضع تحت السيطرة ولكنه يخفى عليهم الحقيقة ونحن فى الأسبوع الماضي نشرنا خسائرهم وسنواصل نشرها، ونقل الإرهابيين مستمرة حتى صباح اليوم ، والتجنيد يتم بالترهيب بقطع الرواتب والإغراءات المادية بألفين دولار في حين أن أغلبهم لم يستلم اموال.

وأردف المسماري، نحن أعلنا هذه الحرب فى 2014 بمباركة الشعب الليبي والقبائل والأعيان والبرلمان الليبي تبني ذلك، وفى بنغازي رأينا كيف تعمل قوات الجيش بطريقة “القفزات التعبوية” وليس بالهجوم الشامل، نقفز كيلو أو إثنين ثم نتوقف شهر أو شهرين، حتى تسير الحياة طبيعية.

وأكد المسمارى، أن المليشيات الإرهاببية بأعدادهم الهائلة وصلوا لمعسكر الصاعقة ولكن رجال الصاعقة دحرتهم،متابعا، هذه الحرب مستمرة فنحن ننفذ قرارات الشعب الليبي، والمعركة لن تنتهي ولن تتوقف إلا بعد القضاء على كل التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة ومحاسبة كل من ارتكب جرما بحق الشعب.

وتابع المسمارى، نحن نقوم بحرب ضد الجيش التركي بسفنه وبوارجه وطائراته ولكن بأذن الله لن يفلحوا نحن أقوياء ولدينا العزيمة، ولدينا عيون فى كل المناطق سواء فى مليشيات السراج وإعلامييه والدول الداعمة له من دول الجوار