مطار مصراته: الرحلات مستمرة لجلب الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة كورونا

أكد عضو مكتب الإعلام بمطار مصراتة سليمان الجهيمي، الأربعاء، استمرار تسيير الرحلات لجلب الأدوية والمعدات الطبية من الخارج.

وقال الجيهمي، في تصريح لوسائل إعلام ليبية، إن الرحلات التي كانت تُسير لتركيا توقفت منذ أسبوع، كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن التوقف لمدة أسبوعين فقط، يعود بعدها الطيران لتركيا من جديد لجلب المعدات الطبية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، أن المطار يسير حالياً رحلة أو رحلتين أسبوعيا تتحرك فقط لدولة التشيك لجلب ما تحتاجه الدولة لمواجهة جائحة كورونا.