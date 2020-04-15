بعد سقوط الغرب الليبي..سليمان محمود يطالب الوفاق بالتوجه إلى الشرق

كشف الضابط المتقاعد سليمان محمود، عن لقاء جمعه برئيس مجلس الدولة خالد المشري، قبل ثلاثة أشهر متمنيا أن تتاح له الفرصة في لقاء فائز السراج الذي وصفه بالقائد الأعلى.

وقال محمود الذي كان يعمل مستشارا لوزير دفاع الوفاق المعزول المهدي البرغثي، خلال ظهروه على شاشة قناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا، والذي تزامن مع سقوط بعض مدن الغرب الليبي في يد المجمعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق-قال- إن قوات الوفاق برئاسة فائز السراج نقلت المعركة من الوضع الدفاعي إلى الهجومي، محييا “كتائب الثوار” من المنطقة الغربية، ومن انضم إليهم ممن وصفهم بثوار المنطقة الشرقية في إشارة لعناصر تنظيمات شورى بنغازي ودرنة الذين شاركوا في العملية.

وأضاف محمود الذي لم يظهر منذ وقت طويل، أن لديه تصور كامل لما وصفه بتحرير الشرق الليبي من “حفتر”، إذا رأت القيادة العليا “الرئاسي” الاستفادة منه، كاشفا عن لقاء جمعه بعضو جماعة الإخوان الرئيس الحالي لمجلس الدولة خالد المشري قبل ثلاثة أشهر، وإنه يتمنى أن يلتقي في أقرب وقت برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ليضع أمامه خطة للوصول إلى مدينة بنغازي التي وصفها بالصامتة الثائرة.

وامتدح سليمان محمود، خلال مشاركته في تغطية خاصة تقوم بها القناة الممولة من قطر، ما قام به عناصر قوات الوفاق الذين قال إنهم تحركوا بتكتيكات عسكرية غير عادية وسريعه بقيادة ضباط وغرف عمليات عالية المستوى معتبرا ما وصفه تحرير مدن الغرب بالحرب الخاطفة والسريعة، وذلك بسرعة اتخاذ القرار وتحديد الهدف من القيادة العليا وهو أحد مبادئ الحرب الذي يعرفونه العسكريين، مضيفا أن ما حصل كان عمل عسكري سيذكره التاريخ، متهما قائد الجيش خليفة حفتر بإبادة الشعب من أجل السلطة “على حد وصفه”.

واستذكر محمود، مشاركته في أحداث فبراير 2011، عندما كان جنب لجنب مع من وصفهم بالثوار، قائلا رأيت شجاعة أبناء مصراتة، من أمثال سليمان الفقيه وفتحي باشاغا “وزير داخلية الوفاق الحالي”، وصلاح بادي وغيرهم.

ودعا محمود الذي كان مسؤول عن المنطقة العسكرية في طبرق باقصى الشرق الليبي، قوات الوفاق لما اسماه تحرير الشرق الليبي، وإعداد خطة لذلك بالتشاور مع الضباط ذوي الخبرة، وتوفير الامكانات اللازمة لهزيمة “حفتر” في إشارة لمواجهة الجيش.