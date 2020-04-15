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قوات الوفاق تنسحب من معسكر التجييش في الجميل

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افاد مصدر عسكري من مدينة الجميل ان قوات الوفاق ومجموعات تتبع مدينة مصراتة، انسحبوا من معسكر التجييش بالمدينة عقب تواصل أعيان ومشائخ المدينة معهم.

ولفت المصدر إلى أن الأعيان والمشائخ أوضحوا لقوات الوفاق والمجموعات الأخرى، أن تواجدهم قد يسبب مشكلة بينهم وبين أهالي المدينة.

وأوضح المصدر أن مجموعة بسيطة من مدينة الجميل تابعة لقوات الوفاق، هي من تتواجد حاليا في المعسكر.

وكانت قوات الوفاق شنت هجوما واسعا مدعومة بغطاء جوي من طائرات مسيرة، الاثنين الماضي، تمكنت من خلاله من السيطرة على مدن وبلدات في الساحل الغربي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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