قوات الوفاق تنسحب من معسكر التجييش في الجميل

افاد مصدر عسكري من مدينة الجميل ان قوات الوفاق ومجموعات تتبع مدينة مصراتة، انسحبوا من معسكر التجييش بالمدينة عقب تواصل أعيان ومشائخ المدينة معهم.

ولفت المصدر إلى أن الأعيان والمشائخ أوضحوا لقوات الوفاق والمجموعات الأخرى، أن تواجدهم قد يسبب مشكلة بينهم وبين أهالي المدينة.

وأوضح المصدر أن مجموعة بسيطة من مدينة الجميل تابعة لقوات الوفاق، هي من تتواجد حاليا في المعسكر.

وكانت قوات الوفاق شنت هجوما واسعا مدعومة بغطاء جوي من طائرات مسيرة، الاثنين الماضي، تمكنت من خلاله من السيطرة على مدن وبلدات في الساحل الغربي.

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