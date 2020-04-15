قيس سعيد: موقفنا واضح بدعم الوفاق وما يخالف ذلك لا يعبر عن الموقف التونسي الرسمي

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، على دعم بلاده لحكومة الوفاق.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، أشار الرئيس التونسي، إلى إن بلاده ترفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، مضيفا أنه آن لهذه التدخلات أن تتوقف ويترك لليبيين الفرصة لحل مشاكلهم والعيش في سلام.

وقال الرئيس التونسي، إن موقفنا واضح في دعم حكومة الوفاق وأي تصريح يخالف ذلك لا يعبر عن الموقف التونسي الرسمي، ولا يجب أن يشوش على العلاقة المتينة والعميقة التي تجمع البلدين، معربا عن ثقته في قدرة حكومة الوفاق على بسط سلطاتها على كامل الأرض الليبية.

من جانبه، عبر السراج عن تقديره لموقف تونس الداعم لحكومة الوفاق، قائلا، إن الليبيين لن ينسوا المواقف الإيجابية للأشقاء في تونس، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون وإعادة الزخم لعلاقة الشراكة بين البلدين، وفق المنشور.