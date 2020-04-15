مسؤول بـ«الوفاق»: المواطنون في صرمان يشتكون من انفلات أمني واسع في المدينة

أكد عبدالمجيد أبونتيشة، رئيس اللجنة التسييرية التابع لحكومة افائز السراج في صرمان، أن المدينة تشهد انفلاتا أمنيا واسعا، وذلك عقب اقتحام المليشيات المسلحة مدعومة بعناصر من الجماعات الإرهابية والمرتزقة للبلدية، والذين قاموا بأعمال ضد الإنسانية من قتل وحرق وتعذيب للمواطنين

وقال «أبونتيشة»، في تصريح عبر قناة «ليبيا الأحرار» التي يمولها «علي الصلابي»، أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين الفارين إلى تركيا، «هناك انفلات أمني في صرمان يشتكي منه المواطنون، وأنه تواصل مع وزارة الداخلية التي يقودها فتحي باشاغا لوضع خطط حتى ترجع المدينة إلى وضعها الطبيعي».

وأضاف أبونتيشة، «إن مديرية أمن صرمان لم تتفعل حتى هذه اللحظة، والضباط لم يتجاوب منهم أحد مع مدير الأمن، والمنطقة بكاملها تعاني انفلات أمني واسع.

وارتكبت المليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج مجزرة في مدينتي صبراتة وصرمان، بعد اقتحامها بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة التركية.

أكد مصدر طبي مسؤول أن مليشيات الزاوية التابعة لحكومة فائز السراج تتعنت وترفض تسليم جثامين 16 شهيدا في صرمان، لذويهم لاستكمال الإجراءات اللازمة لدفنهم، وهم الذين راحوا ضحية اقتحام الميليشيات للمدينة، أمس الاثنين.

وأكد شهود عيان أن مليشيات الزاوية أقدمت على تمشيط منازل سكان مدينة صبراتة، وسرقة ممتلكات المدنيين، مع اعتقال المعترضين عن تلك الممارسات، أو من يعلن موالاته للجيش الليبي.

وأكدت شهادات أخرى أن المليشيات اقتحمت مستشفى صبراتة بطريقة همجية وقاموا بتصفية الجرحى من ضباط وجنود الجيش الليبي، والتمثيل بجثثهم، فيما اعتقلت عددا من الرجال وأخفتهم في أماكن غير معلومة إلى الآن.

ووفقا لرواية شهود آخرين فإن المليشيات المسلحة نصبت الأكمنة في شوارع مدينة صبراتة، وقامت بتفتيش سيارات المواطنين، فيما قامت مجموعات مسلحة من مليشيات الزاوية باقتحام عدد من المنازل والاعتداء على أصحابها، وطرد النساء والأطفال من البيوت.

وشن الطيران التركي المسير، صباح الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.