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الخارجية الليبية تحتج رسمياً على هذا التصرف للسفير الألماني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

احتجّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الأربعاء، في مذكرة رسمية على قيام السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” بإجراء اتصالات هاتفية مع بعض عمداء البلديات التابعة للحكومة الليبية؛ مؤكدة أن ما قام به السفير يُعد خرقًا لكل الأعراف والاتفاقات الدولية، مُطالبة باعتذار رسمي من السفارة الألمانية على ألّا يتكرر مثل هذا الفعل مجددًا.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل فيس بوك، شددت الوزارة أنها لن تسمح لأي جهة أخرى بالتواصل مع جهات محلية بدون التنسيق معها، كونها القناة الرسمية والشرعية لمثل هذه الترتيبات،

وتلقت الوزارة اتصالًا هاتفيًا من السفارة الألمانية نُقِل فيه اعتذار رسمي من “أوفتشا”، موضحا أن هذه الاتصالات كانت للاطمئنان على الوضع الصحي فقط في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولم تكن ذات طابع رسمي أو خلفية سياسية، معربًا عن تفهمه لدور الوزارة، وعدم تكرار ذلك مستقبلًا، وفق المنشور.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اتمنى ان يكون للحكومة المؤقتة دور اكبر لفضح جرائم مليشيات السراج فى صبراته وصرمان ودور تركيا فى نقل الدواعش والقاعدة لغرب ليبيا وتوفير الحماية لهم وطلب الحماية العربية من التحالف العربى لتهديد تركيا للامن القومى العربى فمجرد تقديم طلب رسمى لمصر بالتصدى للعدوان التركى طبقا للدفاع المشترك سيكفى لردع اردوغان والفرار من ليبيا كما فر من شرق المتوسط بعد ايرينى

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    • مصر أعلنت رسميا اليوم على عدم وسعها في دخول حرب مباشره مع حفتر في ليبيا وقالوا لعدم توفر الإمكانيات لأي حرب خارج البلاد وكل مجهودات مصر مصخره لهزيمة الكورونا وكذلك كان موقف باريس وموسكو وبوظبي فكل المجهودات المكرسة لاقتلاع فيروس الكورونا أما حفتر يمشي ينيك بالمعنى الليبي ياخذه في طاقته

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