الخارجية الليبية تحتج رسمياً على هذا التصرف للسفير الألماني

احتجّت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، الأربعاء، في مذكرة رسمية على قيام السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” بإجراء اتصالات هاتفية مع بعض عمداء البلديات التابعة للحكومة الليبية؛ مؤكدة أن ما قام به السفير يُعد خرقًا لكل الأعراف والاتفاقات الدولية، مُطالبة باعتذار رسمي من السفارة الألمانية على ألّا يتكرر مثل هذا الفعل مجددًا.

وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل فيس بوك، شددت الوزارة أنها لن تسمح لأي جهة أخرى بالتواصل مع جهات محلية بدون التنسيق معها، كونها القناة الرسمية والشرعية لمثل هذه الترتيبات،

وتلقت الوزارة اتصالًا هاتفيًا من السفارة الألمانية نُقِل فيه اعتذار رسمي من “أوفتشا”، موضحا أن هذه الاتصالات كانت للاطمئنان على الوضع الصحي فقط في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ولم تكن ذات طابع رسمي أو خلفية سياسية، معربًا عن تفهمه لدور الوزارة، وعدم تكرار ذلك مستقبلًا، وفق المنشور.