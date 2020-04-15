«العمو»: مديرية أمن صبراتة أحرقت بفتوى شرعية.. وسامحوني لو اغتصبت حق أي أحد

كشف المليشياوي أحمد الدباشي الشهير بـ«العمو» الذي يعد أكبر مهرب للبنزين والهجرة غير الشرعية، أن من حرق مديرية الأمن في مدينة صبراتة خلال هجوم المليشيات المسلحة مدعومة بعناصر إرهابية ومرتزقة، هو شخص أبلغه بأنه يحرق المبنى بناء على فتوى شرعية.

وطالب مهرب البشر المُعاقب دوليًا والمطلوب محليًا في أول ظهور له عبر تسجيل مرئي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله صبراتة، أهالي المدينة بالاجتماع معهم (يقصد المليشيات) لحل أي مشكلات أو خلافات، قائلا: «إن ما يحدث في صبراتة الآن لا يرضي أحد وأننا ظننا أن يرحب بنا أهالي المدينة لكن وجدنا العكس أنهم خائفون منا، لكن هم ناسنا وأهلنا، وأن هناك من رفض تسليم المقرات لهم بعد دخولهم المدينة ومن بينها المديرية التي تم أحراقها».

كما طالب أهالي مدينة صبراتة بالسماح عنه، وأنه متقبل اي انتقاد من أي شخص، وأنه كل مايريده من الأهالي هو مساعدته في إعادة بناء مديرية الأمن وأنهم سيمدون يد المساعدة لأي جسم عسكري، حتى تقف الشرطة على قدمها من جديد في المدينة حتى يتحقق الاستقرار في المدينة، قائلا: «إن ما تعيشه صبراته الآن بسبب الفتن والاختراقات بين الأهالي».

وزعم أنه لا يريد من الأهالي أن يسلموا الجهات والمنشآت الحكومية له بل يريدهم أن يسلموها إلى الدولة الشرعية في طرابلس وحكومة الوفاق، داعيا الأهالي إلى الوقف صفا واحدا لحماية مخارج ومداخل المدينة، وأننا سنخضع لأي طالب من كبار المدينة»، مختتما حديثه بقوله: «سامحوني لو اغتصبت حق أي أحد».

وألقى عودة المليشياوي أحمد الدباشي الشهير بـ«العمو» الذي يعد أكبر مهرب للبنزين والهجرة غير الشرعية إلى صبراتة، بظلاله على علاقات فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” التي تزداد شبهة يوماً تلو الأخر، فعقب ساعات قليلة من احتفاله بعودة الاٍرهاب الى المدن الآمنة في غرب ليبيا، وعلى رأسهم المليشياوي أحمد الدباشي الشهير بـ«العمو» الذي يعد أكبر مهرب للبنزين والهجرة غير الشرعية في صبراتة، اجتمع فائز السراج مع عدد من قادة مليشياته، أسامة جويلي آمر ما يسمى بـ«المنطقة الغربية وغرفة العمليات المشتركة»، ومحمد الحداد آمر ما يسمى بـ«المنطقة الوسطى»، وعبد الباسط مروان آمر ما يسمى بـ«منطقة طرابلس».

وكان فائز السراج رئيس ما يسمى بـ«حكومة الوفاق»، قد بارك ما قامت به (قواته المسلحة) المكونة من العصابات والتنظيمات الإرهابية ومليشيا «مجلس شورى بنغازي»، بمساندة الطيران التركي المسير، في شن ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، صباح أمس الاثنين.

ورصدت «الساعة 24» الاثنين الماضي، نشر المليشيات الإرهابية الموالية لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” حالة الفوضى، وبث الرعب في قلوب سكان مدينة صبراتة، بعد دخولهم إليها ضمن الغزو الذي بدأته البحرية التركية وطيرانها المسير.

وأشعلت المليشيات، النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحمت عناصرها منازل المدنيين، وهاجمت المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقت منازلهم أيضا.

وقال شهود عيان إن عناصر مليشيا “مجلس شورى بنغازي” طاردت المواطنين بشوارع صرمان، وتجول قادتها بآلياتهم العسكرية في الشوارع، وأطلقوا الرصاص في الهواء.

أكد عبدالمجيد أبونتيشة، رئيس اللجنة التسييرية التابع لحكومة افائز السراج في صرمان، أن المدينة تشهد انفلاتا أمنيا واسعا، وذلك عقب اقتحام المليشيات المسلحة مدعومة بعناصر من الجماعات الإرهابية والمرتزقة للبلدية، والذين قاموا بأعمال ضد الإنسانية من قتل وحرق وتعذيب للمواطنين.

وقال «أبونتيشة»، في تصريح عبر قناة «ليبيا الأحرار» التي يمولها «علي الصلابي»، أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين الفارين إلى تركيا، «هناك انفلات أمني في صرمان يشتكي منه المواطنون، وأنه تواصل مع وزارة الداخلية التي يقودها فتحي باشاغا لوضع خطط حتى ترجع المدينة إلى وضعها الطبيعي».

وأضاف أبونتيشة، «إن مديرية أمن صرمان لم تتفعل حتى هذه اللحظة، والضباط لم يتجاوب منهم أحد مع مدير الأمن، والمنطقة بكاملها تعاني انفلات أمني واسع.

وارتكبت المليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج مجزرة في مدينتي صبراتة وصرمان، بعد اقتحامها بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة التركية.

أكد مصدر طبي مسؤول أن مليشيات الزاوية التابعة لحكومة فائز السراج تتعنت وترفض تسليم جثامين 16 شهيدا في صرمان، لذويهم لاستكمال الإجراءات اللازمة لدفنهم، وهم الذين راحوا ضحية اقتحام الميليشيات للمدينة، أمس الاثنين.

وأكد شهود عيان أن مليشيات الزاوية أقدمت على تمشيط منازل سكان مدينة صبراتة، وسرقة ممتلكات المدنيين، مع اعتقال المعترضين عن تلك الممارسات، أو من يعلن موالاته للجيش الليبي.

وأكدت شهادات أخرى أن المليشيات اقتحمت مستشفى صبراتة بطريقة همجية وقاموا بتصفية الجرحى من ضباط وجنود الجيش الليبي، والتمثيل بجثثهم، فيما اعتقلت عددا من الرجال وأخفتهم في أماكن غير معلومة إلى الآن.

ووفقا لرواية شهود آخرين فإن المليشيات المسلحة نصبت الأكمنة في شوارع مدينة صبراتة، وقامت بتفتيش سيارات المواطنين، فيما قامت مجموعات مسلحة من مليشيات الزاوية باقتحام عدد من المنازل والاعتداء على أصحابها، وطرد النساء والأطفال من البيوت.

وشن الطيران التركي المسير، صباح الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.

وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.