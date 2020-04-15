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«العمو»: مديرية أمن صبراتة أحرقت بفتوى شرعية.. وسامحوني لو اغتصبت حق أي أحد

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

كشف المليشياوي أحمد الدباشي الشهير بـ«العمو» الذي يعد أكبر مهرب للبنزين والهجرة غير الشرعية، أن من حرق مديرية الأمن في مدينة صبراتة خلال هجوم المليشيات المسلحة مدعومة بعناصر إرهابية ومرتزقة، هو شخص أبلغه بأنه يحرق المبنى بناء على فتوى شرعية.

وطالب مهرب البشر المُعاقب دوليًا والمطلوب محليًا في أول ظهور له عبر تسجيل مرئي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله صبراتة، أهالي المدينة بالاجتماع معهم (يقصد المليشيات) لحل أي مشكلات أو خلافات، قائلا: «إن ما يحدث في صبراتة الآن لا يرضي أحد وأننا ظننا أن يرحب بنا أهالي المدينة لكن وجدنا العكس أنهم خائفون منا، لكن هم ناسنا وأهلنا، وأن هناك من رفض تسليم المقرات لهم بعد دخولهم المدينة ومن بينها المديرية التي تم أحراقها».

كما طالب أهالي مدينة صبراتة بالسماح عنه، وأنه متقبل اي انتقاد من أي شخص، وأنه كل مايريده من الأهالي هو مساعدته في إعادة بناء مديرية الأمن وأنهم سيمدون يد المساعدة لأي جسم عسكري، حتى تقف الشرطة على قدمها من جديد في المدينة حتى يتحقق الاستقرار في المدينة، قائلا: «إن ما تعيشه صبراته الآن بسبب الفتن والاختراقات بين الأهالي».

وزعم أنه لا يريد من الأهالي أن يسلموا الجهات والمنشآت الحكومية له بل يريدهم أن يسلموها إلى الدولة الشرعية في طرابلس وحكومة الوفاق، داعيا الأهالي إلى الوقف صفا واحدا لحماية مخارج ومداخل المدينة، وأننا سنخضع لأي طالب من كبار المدينة»، مختتما حديثه بقوله: «سامحوني لو اغتصبت حق أي أحد».

وألقى عودة المليشياوي أحمد الدباشي الشهير بـ«العمو» الذي يعد أكبر مهرب للبنزين والهجرة غير الشرعية إلى صبراتة، بظلاله على علاقات فائز السراج رئيس “حكومة الوفاق” التي تزداد شبهة يوماً تلو الأخر، فعقب ساعات قليلة من احتفاله بعودة الاٍرهاب الى المدن الآمنة في غرب ليبيا، وعلى رأسهم المليشياوي أحمد الدباشي الشهير بـ«العمو» الذي يعد أكبر مهرب للبنزين والهجرة غير الشرعية في صبراتة، اجتمع فائز السراج مع عدد من قادة مليشياته، أسامة جويلي آمر ما يسمى بـ«المنطقة الغربية وغرفة العمليات المشتركة»، ومحمد الحداد آمر ما يسمى بـ«المنطقة الوسطى»، وعبد الباسط مروان آمر ما يسمى بـ«منطقة طرابلس».

وكان فائز السراج رئيس ما يسمى بـ«حكومة الوفاق»، قد بارك ما قامت به (قواته المسلحة) المكونة من العصابات والتنظيمات الإرهابية ومليشيا «مجلس شورى بنغازي»، بمساندة الطيران التركي المسير، في شن ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، صباح أمس الاثنين.

ورصدت «الساعة 24» الاثنين الماضي، نشر المليشيات الإرهابية الموالية لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” حالة الفوضى، وبث الرعب في قلوب سكان مدينة صبراتة، بعد دخولهم إليها ضمن الغزو الذي بدأته البحرية التركية وطيرانها المسير.

وأشعلت المليشيات، النيران في مقر مديرية أمن صبراتة، واقتحمت عناصرها منازل المدنيين، وهاجمت المواطنين الموالين للجيش الليبي، وأحرقت منازلهم أيضا.

وقال شهود عيان إن عناصر مليشيا “مجلس شورى بنغازي” طاردت المواطنين بشوارع صرمان، وتجول قادتها بآلياتهم العسكرية في الشوارع، وأطلقوا الرصاص في الهواء.
أكد عبدالمجيد أبونتيشة، رئيس اللجنة التسييرية التابع لحكومة افائز السراج في صرمان، أن المدينة تشهد انفلاتا أمنيا واسعا، وذلك عقب اقتحام المليشيات المسلحة مدعومة بعناصر من الجماعات الإرهابية والمرتزقة للبلدية، والذين قاموا بأعمال ضد الإنسانية من قتل وحرق وتعذيب للمواطنين.

وقال «أبونتيشة»، في تصريح عبر قناة «ليبيا الأحرار» التي يمولها «علي الصلابي»، أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين الفارين إلى تركيا، «هناك انفلات أمني في صرمان يشتكي منه المواطنون، وأنه تواصل مع وزارة الداخلية التي يقودها فتحي باشاغا لوضع خطط حتى ترجع المدينة إلى وضعها الطبيعي».

وأضاف أبونتيشة، «إن مديرية أمن صرمان لم تتفعل حتى هذه اللحظة، والضباط لم يتجاوب منهم أحد مع مدير الأمن، والمنطقة بكاملها تعاني انفلات أمني واسع.

وارتكبت المليشيات المسلحة التابعة لحكومة فائز السراج مجزرة في مدينتي صبراتة وصرمان، بعد اقتحامها بالأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة التركية.

أكد مصدر طبي مسؤول أن مليشيات الزاوية التابعة لحكومة فائز السراج تتعنت وترفض تسليم جثامين 16 شهيدا في صرمان، لذويهم لاستكمال الإجراءات اللازمة لدفنهم، وهم الذين راحوا ضحية اقتحام الميليشيات للمدينة، أمس الاثنين.

وأكد شهود عيان أن مليشيات الزاوية أقدمت على تمشيط منازل سكان مدينة صبراتة، وسرقة ممتلكات المدنيين، مع اعتقال المعترضين عن تلك الممارسات، أو من يعلن موالاته للجيش الليبي.

وأكدت شهادات أخرى أن المليشيات اقتحمت مستشفى صبراتة بطريقة همجية وقاموا بتصفية الجرحى من ضباط وجنود الجيش الليبي، والتمثيل بجثثهم، فيما اعتقلت عددا من الرجال وأخفتهم في أماكن غير معلومة إلى الآن.

ووفقا لرواية شهود آخرين فإن المليشيات المسلحة نصبت الأكمنة في شوارع مدينة صبراتة، وقامت بتفتيش سيارات المواطنين، فيما قامت مجموعات مسلحة من مليشيات الزاوية باقتحام عدد من المنازل والاعتداء على أصحابها، وطرد النساء والأطفال من البيوت.

وشن الطيران التركي المسير، صباح الاثنين، ضربات استهدفت غرفة عمليات محاربة داعش في صبراتة، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، بالتزامن مع قصف من البحرية التركية للمدن الساحلية.
وعلى إثر ذلك، دخلت المليشيات المسلحة التابعة للوفاق والمرتزقة السوريين، مدينة صبراتة، وبينهم إرهابيو “مجلس شورى ثوار بنغازي” الفارين من مدنهم بعد تطهيرها من قبل القوات المسلحة، وأبرزهم القيادي فرج شكو، الذي أعلن اشتراكه في الهجوم على المدينة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لا تتصور هذه المليشيات انها ستفلت من القصاص العادل من اهالى هذه المدن ولن ينفعهم لا مرتزقة من سوريا ولا اتراك فمصيركم الهلاك لانكم خونة
    وستدفنوا تحت الثرى مهما جرى فللشعب الليبى جيش يحميه من احفاد عمر المختار والهاربين من بشار لن يروا الا نار تحرقهم وكل خائن ليبى يتعاون مع دواعش او قاعدة او مرتزقة سوريين سيجلب العار لاسرته امام الشعب الليبى فراينا الجيش الوطنى يدخل وسط فرحة الاهالى بينما هؤلاء الكلاب يحقرقون ويقتلون انهم همج تفوقوا على التتار والصهيونية والنازية فهم شر خلق الله من الخوارج طوبى لمن قتلهم او قتلوه صبرا اهل صبراته فالرسول وعدكم بالجنة لمن يقتل او يقتل على يد هؤلاء الخوارج ليس بفتوى بل بحديث صحيح متفق عليه :-
    سيكونُ في أُمَّتي اختلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ، ويُسِيئونَ الفِعْلَ ، يقْرؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تراقِيَهم ، يَمْرُقونَ مِنَ الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعونَ حتى يَرْتَدَّ علَى فُوقِهِ ، هم شِرَارُ الخلْقِ والخلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قتَلَهم وقتَلوهُ ، يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه فِي شيءٍ ، مَنْ قاتَلَهم كان أَوْلَى باللهِ منهم ،

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    • .خطبة الرسول صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع: الحمدُ لله نحمدُهُ وَنَسْتَعِينُه، ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَتُوبُ إليه، ونَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أنْفُسِنا ومِنْ سيّئآتِ أعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضَلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحْده لا شريك له، وأنّ محمداً عبدُه ورسولُه. أوصيكُم عبادَ الله بتقوى الله،وأحثّكم على طاعته! وأستفتح بالذي هو خير. أَمَّا بعد، أيّهَا النّاس، اسْمَعُوا منّي أُبّينْ لَكُمْ، فَإنّيَ لاَ أَدْرِي، لعَليّ لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامي هَذَا، في مَوْقِفي هذا، أَيُهَا النَّاس، إنّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليكُمْ حَرَامٌ إلى أنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِ كُمْ هَذَا في بَلَدِكُم هَذَا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانةٌ فليؤُدِّها إلى مَنْ ائْتمَنَهُ عَلَيها، وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، و قضى الله أنه لا ربا ، وإن ربا عمي العباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمائكم أضع دم عامر ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قَوَدٌ ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن ازداد فهو من الجاهلية. أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض و﴿ إِنَ عِدَّةَ الشهور عند اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر ، الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس ، إن لِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حقاً، ولَكُمْ عَلَيْهِنّ حقّ، لَكُمْ عَليِنّ ألا يُوطْئنَ فُرُشَكُمْ غيرَكم وَلا يُدْخِلْنَ أحَداً تكرَهُونَهُ بيوتَكُمْ، ولا يأتينَ بِفَاحِشَة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي ، أَيهَا النّاسُ، إنّما المُؤمِنُونَ إخْوةٌ ، فَلاَ يَحِلُّ لامْرِىءٍ مَالُ أَخيهِ إلاّ عَنْ طيبِ نفْسٍ منهُ، أَلاَ هَلْ بلّغْتُ، اللّهُم اشْهَدْ، فلا تَرْجِعُنّ بَعْدِي كُفاراً يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْض فَإنّي قَدْ تَركْتُ فِيكُمْ مَا إنْ أخَذتمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّة نَبيّه ، أَلاَ هَلْ بلّغتُ، اللّهمّ اشْهَدْ. أيها النّاسُ إن رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وإنّ أَبَاكُمْ واحِدٌ ، كُلكُّمْ لآدمَ وآدمُ من تُراب، إن أَكرمُكُمْ عندَ اللهِ أتْقَاكُمْ وليس لعربيّ فَضْلٌ على عجميّ إلاّ بالتّقْوىَ، أَلاَ هَلْ بلَّغْتُ، اللّهُمّ اشهد”

      رد

  • صبرا اهل صبراته ولا تتصور هذه المليشيات من كلاب النار انها ستفلت من القصاص العادل من اهالى هذه المدن ولن ينفعهم لا مرتزقة من سوريا ولا اتراك فمصيركم الهلاك لانكم خونة
    وستدفنوا تحت الثرى مهما جرى فللشعب الليبى جيش يحميه من احفاد عمر المختار والهاربين من بشار لن يروا الا نار تحرقهم وكل خائن ليبى يتعاون مع دواعش او قاعدة او مرتزقة سوريين سيجلب العار لاسرته امام الشعب الليبى فراينا الجيش الوطنى يدخل وسط فرحة الاهالى بينما هؤلاء الكلاب يحقرقون ويقتلون انهم همج تفوقوا على التتار والصهيونية والنازية فهم شر خلق الله من الخوارج طوبى لمن قتلهم او قتلوه صبرا اهل صبراته فالرسول وعدكم بالجنة لمن يقتل او يقتل على يد هؤلاء الخوارج ليس بفتوى بل بحديث صحيح متفق عليه :-
    سيكونُ في أُمَّتي اختلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ، ويُسِيئونَ الفِعْلَ ، يقْرؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تراقِيَهم ، يَمْرُقونَ مِنَ الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعونَ حتى يَرْتَدَّ علَى فُوقِهِ ، هم شِرَارُ الخلْقِ والخلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قتَلَهم وقتَلوهُ ، يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه فِي شيءٍ ، مَنْ قاتَلَهم كان أَوْلَى باللهِ منهم ،

    رد

  • اى فتوى ياحمار لا اجتهاد مع نص والاية القرآنية واضحة
    وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)

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    • اى فتوى ايه الآفاق ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ويقول ايضا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ويقول ايضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ويقول ايضا من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة ناعمه .

      رد

      • من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وهذا تصحيح آخر كلمة فى الحديت السابق فأنت يا دباشى أصبحت ملعون بتصرفاتك الحمقاء التى لا يقرها الشرع السماوي أو القانون الوضعي فعليك من الله ما تستحق .

  • إن قبائل ترهونة المجاهدة لا تفكر في الموت إنما نفكر كيف نؤدي الواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والشرف والعرض، وإن اصطفافنا مع القوات المسلحة العربية الليبية لم يكن اصطفاف سياسة، أو مصلحة ما.

    وتابع البيان، إننا كنا ومازلنا مع جيشنا منذ أن تأسس ، وإن تاريخ الجهاد الليبي شاهد على ثبات وصمود قبائل ترهونة، والتاريخ شاهد على رفض قبائل ترهونة لتدخل الناتو في ليبيا عام 2011 الذي دمر جيشنا ومؤسساتنا وجعل من ليبيا مرتعا للإرهاب ، وبيئة مناسبة للفساد المالي والأخلاقي بسبب شرعنة حكم المليشيات .

    إن ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده عبد أردوغان المشري إن هذا المجلس هو وكر خاص لجماعة الإخوان المسلمين ، فقد صاغوا من خلاله قوانين الظلم والاقصاء وغزو المدن ، وليس غريبا على مجلس كهذا أن يصرح رئيسه بأنه سيحتفل في ترهونة في إشارة لغزوها وتدميرها مثل ما فعلوا وهم نفس الوجوه في تاورغاء وبني وليد، وورشفانة وغريان وصبراتة وصرمان وزلطن .

    عرفكم الليبيون جميعا كيف تحتفلون أيها الأوغاد بدخولكم للمدن الليبية عرفوكم بالذبح والتصفيات وحرق البيوت ونهب مؤسسات البلد ، وتعليق أعلام الدواعش، متابعا، إن قبائل ترهونة بمعية القبائل الليبية وجميع أفراد القوات المسلحة العربية الليبية مستمرون في مهمتهم الوطنية ، في استعادة دولتهم المدنية الحقيقية التي تحترم فيها إرادة الشعب الليبي ، وتصان فيها كرامته، وتبنى فيها مؤسساته، وتنجز فيها استحقاقته السياسية والدستورية، وبحول الله وقوته أولا ثم بعزائم الرجال ستكون ترهونة عصية كما كانت على عبد اردوغان وعصابته من الدواعش

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  • لا عادي ولا واحد من حقه ان يغضب لأنه هكذا تُبْنيّ الدوله المدنيه التي ينادي بها السراج وباشاآغا ومن وراءهم الاخوان المفسدين في الارض ونظام العدل والمساواة لا يقوم إلا بالحرق والسحل فالبشائر هلت وعلينا في صبراته طلت وخليك منهم الجماعة اللي رافضين الحرق والتكسير والنهب والسرقه أصلاً هم مازال ماتنوروا ولم يصلوا الي فهمكم ووعيكم وادراككم واستشرافكم للمستقبل انت في السليم فسير في هنجك طالما فيه من يفتي لكم بالحرق معناها انتم علي الحق والذي قمتم به صحيحه

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