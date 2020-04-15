لجنة مكافحة كورونا برئاسة “الناظورى” تتفقد  الحجر الصحي في البريقة

توجهت اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا، بالحكومة الليبية برئاسة رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب، اليوم الأربعاء، إلى بلدية البريقة للوقوف على تجهيزاتها الطبية الخاصة بالوقاية من خطر تفشي الفييروس في المدينة، واستقبال المواطنين العالقين بالخارج.

وبحسب إيجاز صحفى للجنة، اليوم الأربعاء، زارت اللجنة ، جامعة النجم الساطع، وقد جُهِّـزت الجامعة لإمكانية استخدامها كمقر للحجر الصحي للمواطنين الليبيين العالقين بعد عودتهم إلى البلاد، فيما اجتمعت اللجنة بعميد بلدية البريقة وأعيانها ومسؤوليها ومديري الشركات النفطية ومديري أمن طوق الهلال النفطي.