مركز مكافحة الامراض يكشف نتيجة 62 عينة اشتباه بكورونا وارتفاع قياسي لعدد الحالات

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 62 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا وسط ارتفاع قياسي لعدد الحالات المعلنة في يوم واحد.

وقال اللمركز في البيان الذي حمل الرقم 38 أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2020م عدد (62) عينة وكانت النتائج علي النحو الآتي :

ــ عدد (13) عينة موجبة لمخالطين

ــ عدد (49) عينة سالبة منها عينتين لحالتين تماثلا للشفاء.

ومن جديد لم يكشف المركز عن اي تفاصيل أخرى بشأن مناطق العينات الواصلة للمركز.

وهذا هو اعلى رقم للحالات الموجبة والمعلنة في يوم واحد، ويرتفع بذلك عدد حالات الاصابة في ليبيا إلى 48 حالة موجبة وحاملة لفيروس كورونا المستجد، فيما شفي منه 11 حالة وتوفيت حالة واحدة.

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