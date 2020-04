أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه ( 37)، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، اسلتم عدد (62) عينةز

وأظهرت نتيجة العينات، 13 حالة موجبة، و49 حالة سالبة،منها عينتين لحالتين تماثلا للشفاء.

