الهاشمي: مصرع طفل وإصابة 3 آخرين جراء سقوط قذيفة على منزلهم بطريق السور

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، ارتفاع حصيلة ضحايا تعرض منزل المواطن جمال الربيعي، بطريق السور بالعاصمة طرابلس مساء الأربعاء لقذيفة عشوائية إلى ثلاث إصابات، إلى جانب وفاة طفل يبلغ من العمر خمسة أعوام.

وقال الهاشمي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن المصابين هم «رزان جمال الربيعي، وروبين جمال الربيعي، وقصي جمال الربيعي» فيما لقى الطفل رواد جمال الربيعي حتفه عن عمر يناهز الخامسة.

وكان الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، كشف لـ«بوابة الوسط» في وقت متأخر الأربعاء، تعرض منزل المواطن جمال الربيعي بطريق السور إلى قذيفة عشوائية ما أسفر عن إصابتين.

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