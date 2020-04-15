ليبيا تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

أخبار ليبيا24

سجّلت ليبيا أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا المستجد بيوم واحد، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل 13 حالة مصابة جديدة.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الخميس تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبهذا الإعلان ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 48 إصابة.

وأفاد المركز، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض استلم يوم الأربعاء عدد (62) عينة، حيث بينت الفحوصات المخبرية تسجيل عدد (13) عينة موجبة لمخالطين وعدد (49) عينة سالبة منها عينتين لحالتين تماثلا للشفاء.

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