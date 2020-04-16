النشرة الوبائية: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 48 حالة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا، في ليبيا، إلى 48 حالة، بعد أن أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه الجديد، تسجيل 13 حالة جديدة بالفيروس.

أما عن الإصابات النشطة، بحسب النشرة اليومية للوضع المحلي لفيروس كورونا، فقد بلغت 36 حالة، وعدد المتعافين 11 حالة، وعدد الوفيات حالة واحدة.

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذ حظر كلي ابتداءا من الجمعة المقبلة، لمدة 10 أيام.

وتعمل المجالس البلدية في ليبيا، على احتواء أزمة انتشار الفيروس، عبر لجانها التي تشكلت، لأجل توعية المواطنين، وحثهم على الألتزام بالبقاء في بيوتهم، إضافة إلى تنظيم عمل بعض الجهات الخدمية والضرورية، مثل المخابز ومحطات البنزين، لتسهيل عملية البيع والشراء، عبر طرق وقائية، أبرزها التباعد الاجتماعي.

وأبدى عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تخوفهم من ازدياد حالات الإصابة في ليبيا، مؤكدين على ضرورة الإلتزام التام بالبقاء في البيوت.

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