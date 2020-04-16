اخبار ليبيا الان

الغرياني: التبرع بالدم لأبطال الجبهات أمر من الله وجهاد في سبيله

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المُفتي المعزول الصادق الغرياني، إن هذا الأسبوع كان به انتصارات باهرة، موضحًا أنه تكبد فيها ما وصفه بـ”العدو” خسائر كبيرة في المعدات والمرتزقة.

وأضاف الغرياني، في مقابلة له، عبر فضائية “التناصح”، التي تبث من تركيا والداعمة للجماعات الإرهابية والمتطرفة “إنه في منطقة شرق مصراتة، بعد غدر العدو ببوابة بوقرين وحاول الاستيلاء عليها، ما أن سمع الناس في مدينة مصراتة وما حولها من المدن، النداء يدعوهم إلى النفير العام حتى هبوا جميعًا، رجالاً وركبانًا، وكل من كان في عمل تركه وركب الطريق”.

وتابع زاعما: “فانطلقوا بفضل الله على العدو انطلاقة كاسحة، وكبدّوه خسائر كبيرة في القتلى من المرتزقة ودحروه إلى الصحراء، حتى ترك جثث مرتزقته ملقاة في الصحراء والعراء، مفضوحة ومكشوفة أشكالاً وألوانًا”.

وتطرق الغرياني إلى التبرع بالدم، قائلاً: “إن المواطنين بهم نوع من الإهمال والتفريط ولا يقومون بالواجب المطلوب منهم، في المساعدة بالتبرع بالدم لمن في الجبهات، ولا يلتفتون إلى العون الذي أمر الله به، والتعاون على البر والجهاد، كما أن الجهات المسؤولة لا تسهل للناس هذا الأمر، فيقولون إن عندهم مكان للتبرع في مستشفى أبو ستة، ولكن 60 أو 70% من الناس لا يعرفون مقر المستشفى، لأنها خاصة بالأمراض الصدرية”.

وروى: “إذا أراد المسؤولون تسهيل هذه المسألة، فعليهم وضع سيارات للتبرع في 60 مكانًا وليس مكان واحد، فطرابلس بها 3 مليون فرد، فكيف يكون هناك نقص بالدماء في الجبهة، فينبغي أن تكون هناك سيارات للتبرع في كل الميادين العامة والأسواق”.
واستطرد الغرياني: “التبرع بالدم في المعارك من أهم الأمور، وركن من استمرار المعركة، فعندما ندخل المعركة يكون بها جرحى وإصابات، وبالتالي لا توجد معركة بها مستشفيات ميدانية، وإذا كانت هذه المستشفيات بلا دماء يكفي للجرحى فما فائدته؟”.
وأكمل: “التبرع بالدم باب من أبواب الجهاد، فالجهاد ليس بالسلاح وقتال العدو، ولكن كل عمل ينال من العدو يدخل في باب الجهاد، والجريح عندما يحصل على الدماء، تُعاد إليه الحياة والقوة، ويقاتل بروح ونفس المتبرع، ونيابة عنه، وهذا أمر ينبغي ألا يُستهان به”.

واستفاض الغرياني: “كل من يقومون بأعمال الجبهة لا يستهينون بهذه الأعمال، كمن هم في المطابخ ويعدون الطعام والوجبات، وعاكفون على ذلك، هؤلاء عملهم كعمل المجاهدين، وأجرهم أجر المجاهدين، وكذلك الأمر بالنسبة لكل من يزود الجبهة ويمدها بأي إمداد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اى انتصارات يابولهب لخوارج دخلوا مدن امنة يسكنها مسلمون يحرقون بيوتهم ويذبحونهم انهم كلاب النار الاشرار لم يستطيعوا ان يتقدوا سبر واحد فى محاور القتال فى طرابلس وشرق مصراطة وجيفهم متناثرة فى الطرقات عند تقدم ابطال الجيش الوطنى الى ابوسليم فلا تفرح ابا لهب فابناء المنطقة الغربية سيقتصوا من المجرمين المنبوذين من اهالى هذه المدن وحتما سيفروا منها قبل ان يقتلوا كما حدث لهم من قبل وغدا ستتحرر طرابلس ومصراطة كما تحررت درنة وبنغازى على يد ابطال الجيش الوطنى فصبرا ال مصراطته طوبى لكم فى حربكم مع الخوارج بنص رسول الله
    سيكونُ في أُمَّتي اختلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ، ويُسِيئونَ الفِعْلَ ، يقْرؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تراقِيَهم ، يَمْرُقونَ مِنَ الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعونَ حتى يَرْتَدَّ علَى فُوقِهِ ، هم شِرَارُ الخلْقِ والخلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قتَلَهم وقتَلوهُ ، يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه فِي شيءٍ ، مَنْ قاتَلَهم كان أَوْلَى باللهِ منهم ،

    رد

  • لو عندك دم اتبرع لكلاب قطرائيل الذين يمولوك لتنشر الفتنة فى ليببا كما علمك استاذك اليهودى الهولندى كما قلت ولكنه اسلام معدل لتكون صهيونى مثلهم وتضلل الشباب الجاهل باسم الاسلام لعنة الله عليك

    رد

  • انت عدو الله من خوارج العصر حذرنا من شرهم رسول ووصف لنا صفاتهم فانت من شر خلق الله
    كما فى الحديث الشريف
    سيكونُ في أُمَّتي اختلافٌ وفُرْقَةٌ ، قومٌ يُحْسِنونَ القِيلَ ، ويُسِيئونَ الفِعْلَ ، يقْرؤونَ القرآنَ لا يُجاوِزُ تراقِيَهم ، يَمْرُقونَ مِنَ الدِّينِ مُروقَ السَّهمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يَرْجِعونَ حتى يَرْتَدَّ علَى فُوقِهِ ، هم شِرَارُ الخلْقِ والخلِيقَةِ ، طُوبَى لِمَنْ قتَلَهم وقتَلوهُ ، يُدْعَوْنَ إلى كتابِ اللهِ وليسوا منه فِي شيءٍ ، مَنْ قاتَلَهم كان أَوْلَى باللهِ منهم ،

    رد

  • طوبى لشهداء صبراتة والدرك الاسفل من النار لكلاب الغريانى الصهاينة عبدت الدولار والدينار وعلى اهالى المناطق الغربية ان يقتلوهم ولهم الجنة

    رد

  • قارنوا بين كلام هذا الشيطان واخر خطبة لنبى الرحمة للعالمين
    خطبة الرسول صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع: الحمدُ لله نحمدُهُ وَنَسْتَعِينُه، ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَتُوبُ إليه، ونَعُوذُ باللهِ مِنْ شُرورِ أنْفُسِنا ومِنْ سيّئآتِ أعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضَلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ . وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحْده لا شريك له، وأنّ محمداً عبدُه ورسولُه. أوصيكُم عبادَ الله بتقوى الله،وأحثّكم على طاعته! وأستفتح بالذي هو خير. أَمَّا بعد، أيّهَا النّاس، اسْمَعُوا منّي أُبّينْ لَكُمْ، فَإنّيَ لاَ أَدْرِي، لعَليّ لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامي هَذَا، في مَوْقِفي هذا، أَيُهَا النَّاس، إنّ دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليكُمْ حَرَامٌ إلى أنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، كَحُرمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا في شَهْرِ كُمْ هَذَا في بَلَدِكُم هَذَا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ، فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانةٌ فليؤُدِّها إلى مَنْ ائْتمَنَهُ عَلَيها، وإن كل ربا موضوع ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، و قضى الله أنه لا ربا ، وإن ربا عمي العباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دمائكم أضع دم عامر ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ، فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية ، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قَوَدٌ ، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن ازداد فهو من الجاهلية. أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عَاماً لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض و﴿ إِنَ عِدَّةَ الشهور عند اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر ، الذي بين جمادى وشعبان. أما بعد أيها الناس ، إن لِنسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حقاً، ولَكُمْ عَلَيْهِنّ حقّ، لَكُمْ عَليِنّ ألا يُوطْئنَ فُرُشَكُمْ غيرَكم وَلا يُدْخِلْنَ أحَداً تكرَهُونَهُ بيوتَكُمْ، ولا يأتينَ بِفَاحِشَة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا ، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا ، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي ، أَيهَا النّاسُ، إنّما المُؤمِنُونَ إخْوةٌ ، فَلاَ يَحِلُّ لامْرِىءٍ مَالُ أَخيهِ إلاّ عَنْ طيبِ نفْسٍ منهُ، أَلاَ هَلْ بلّغْتُ، اللّهُم اشْهَدْ، فلا تَرْجِعُنّ بَعْدِي كُفاراً يَضرِبُ بَعْضُكُمْ رقابَ بَعْض فَإنّي قَدْ تَركْتُ فِيكُمْ مَا إنْ أخَذتمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّة نَبيّه ، أَلاَ هَلْ بلّغتُ، اللّهمّ اشْهَدْ. أيها النّاسُ إن رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وإنّ أَبَاكُمْ واحِدٌ ، كُلكُّمْ لآدمَ وآدمُ من تُراب، إن أَكرمُكُمْ عندَ اللهِ أتْقَاكُمْ وليس لعربيّ فَضْلٌ على عجميّ إلاّ بالتّقْوىَ، أَلاَ هَلْ بلَّغْتُ، اللّهُمّ اشهد” قَالُوا: نَعَمْ قَال: فلْيُبَلِّغِ الشاهدُ الغائبَ والسلامُ عليكم ورحمة الله !

    رد

  • قارنوا بين كلام هذا الغريانى وخطبة الشيطان يوم القيامة لاتباعه
    وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (22)

    رد

  • افاق مجرم لعنة الله عليه إلى يوم الدين ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وكذب بالحق لما جاءه اليس فى جهنم مثوى الكافرين فكل ما نهى الله عنه ونهى رسولنا الكريم عنه من أعمال الشيطان الا ومارسه الدجال الغرياني فعليه من الله ما يستحق .

    رد