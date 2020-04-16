بوقادوم يعرب عن قلقة حيال الانتهاكات التي حدثت في صبراتة وصرمان

ناقش وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، الأربعاء، مع نظيره وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، آخر تطورات تفشي وباء كورونا في العالم، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولتان وسبل تعزيز تبادل الخبرات بينهما من أجل مواجهة هذه الجائحة.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أعرب بوقادوم عن قلقه حيال الأخبار الواردة بشأن الانتهاكات التي حدثت في المدن الغربية، وخاصة مدينتي صرمان وصبراتة، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل جذري للأزمة الليبية من الليبيين أنفسهم.

من جهته أوضح الحويج لبوقادوم، أن الحرب التي يخوضها الجيش الليبي حرب مشروعة لتحرير البلاد من العصابات الإجرامية، التي تحالفت مع حكومة الوفاق، لافتا إلى أن ظهور إرهابيين مطلوبين للعدالة الوطنية والدولية في الهجوم الأخير على أبناء الشعب الليبي في مدن الغرب، وقيامهم بإخراج السجناء المتشددين المطلوبين دولياً، إضافة الى الجرائم التي ارتكبوها من ضرب الأهداف المدنية، مثل ما حصل لمخازن الدقيق في مدينة الأصابعة، والمستشفى الميداني، والمواد الطبية في مدينة ترهونة، وسيارات الإسعاف وصهاريج الوقود في مدينة بني وليد، لهو دليل واضح على تواطؤ حكومة الوفاق بمعاونة ومساندة تركيا، والمرتزقة الأجانب ضد الشعب الليبي، بحسب المنشور.