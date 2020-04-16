مفوضية اللاجئين تعلن غرق 5 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أنّ خمسة مهاجرين على الأقل، لقوا مصرعهم قبالة سواحل ليبيا، أثناء محاولتهم الوصول بحراً إلى أوروبا في حين تمّ إرجاع 51 مهاجراً آخر إلى ميناء طرابلس وإيداعهم مركز احتجاز.

وأوضح مكتب المفوضية في ليبيا، أن اعتراض وإنقاذ 51 لاجئاً ومهاجراً في وإعادتهم إلى ليبيا. مشيرا إلى أن تقارير أولية تفيد بإنتشال تقارير أولية 5 جثث خلال العملية.

وأضاف المكتب، “مفوّضية اللاجئين وشريكتها لجنة الإنقاذ الدولية قدّمتا المياه والمساعدة الطبية ومستلزمات النظافة والبطّانيات”، مؤكدا أن ليبيا ليست مرفأً آمناً لإنزال اللاجئين.

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