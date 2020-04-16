الليبيون العالقون في تركيا يكذبون «قنصل السراج» حول الإقامات «المريحة»

كذب عدد من المواطنين الليبيين العالقين بتركيا، قنصل فائز السراج في تركيا حول تصريحاته التي تحدث فيها عن توفير إقامة المريحة لهم، محذرين من إبقائهم في تركيا والمتاجرة بقضيتهم.

وأكد العالقون، في بيان مرئي لهم، أن الليبيين في تركيا لم يسجلوا أي حالة إصابة بكرورنا، مطالبين حكومة فائز السراج بإرجاعهم إلى ليبيا حتى لا يتعرضوا للإصابة بالفيروس.

وذكر العالقون: “نحن إخوانكم العالقين في تركيا من مرضى وجرحى وعائلات وكبار في السن ونساء وأطفال، وتجاوزنا فترة الحجر الصحي لأكثر من شهر، وأصبحنا تحت الإقامة الجبرية دون اتخاذ أي إجراءات بخصوص العودة إلى أرض الوطن، منذ إقفال المجال الجوي في الخامس عشر من مارس الماضي، مما لا يعطي الدولة الليبية الذريعة لبقائنا في الدولة التركية”.

وتابعوا موجهين بيانهم لحكومة السراج: “نحملكم مسؤولية ما وصلت إليه أحوال العالقين، بسبب مخاوفهم من ازدياد حالات الإصابة بالفيروس في تركيا بتسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة، مما سبب انهيارات نفسية بين الليبيين ومنع الجرحى والمرضى من استكمال علاجهم بسبب تفشي الوباء داخل المستشفيات”.

وواصلوا: “وحيث أننا ننفي تصريحات القنصل بخصوص الإقامة المريحة، وعليه نطالبكم بسرعة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي في ليبيا قبل شهر رمضان المبارك ونحذر من مغبة إبقاءنا في تركيا والمتاجرة بقضية العالقين، وإجلائنا أسوة بكل دول العالم التي أجلت رعاياها وحظرتهم داخل أراضيها، ونحملكم مسؤولية أي إصابة يتعرض لها أي عالق علمًا بأن الليبيين في تركيا لم يسجلوا أي حالة”.