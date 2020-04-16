اللجنة الرئيسية لمجابهة كورونا تتفقد استعدادات “سرت” لمكافحة الفيروس

أجرى رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بسرت ورئيس وأعضاء اللجنة الطبية الاستشارية للجنة ورئيس جامعة سرت والكاتب العام للجامعة وعميد كلية الأداب بالجامعة واللجنة الإعلامية لمجابهة فيروس كورونا بسرت جولة تفقدية للاطلاع على سير العمل والإمكانيات والتجهيزات بالعيادات المخصصة للحميات والاستعدادات لمواجهة الفيروس.

وبحسب إيجاز صحفى للجنة، اطلع الوفد على الاحتياجات العاجلة لعيادة الحميات التى تستقبل عدد من الحالات لإجراء الكشوفات والفحوصات للمرضى فى حالة ظهور أحد الأعراض المشابهة كاالحمى وارتفاع درجة الحرارة وغيرها، واستمعو إلى شرح وافى من قبل مدير العيادة المجمعة سرت (عيادة للحميات ) الدكتور هشام حافظ وعناصر التمريض بة.

ومن جهتة أكد رئيس اللجنة الرئيسية لمجابهة فيروس كورونا بسرت، أنه سوف يبذل مساعيه مع اللجنة العليا ووزارة الصحة بالحكومة الليبية بتوفير الإمكانيات والأجهزة الطبية للعيادة وغيرها من المواقع المخصصة بسرت.