الغرياني يشيد بفتح السجون ويدعو للإفراج عن المتهمين بالإرهاب

بوابة إفريقيا الإخبارية – سامر أبووردة |

16 April, 2020

طوصف المفتي المعزول الصادق الغرياني، إخراج المساجين في مدن صبراتة وصرمان بأنه “خطوة مباركة وداعمة من دعائم النصر”، وفق قوله.

وقال الغرياني، في لقاء تلفزيوني عبر قناة “التناصح” الأربعاء، من مقر إقامته في اسطنبول، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”: “كما حُررت السجون من المظلومين في تلك المناطق، نطالب الحكومة وأهل الخبرة والقادة والنُخب أن يُطالبوا برفع الظلم عن المظلومين في كل سجون ليبيا”

وتابع: “أناس مظلومون أُعتُقلوا تحت تهمة انتهت الآن وأصبحت خرافة، ادّعاها حفتر وهي الإرهاب”

وأكمل: “أناشد المجلس الرئاسي ووزيري العدل والداخلية، وأقول لهم إنكم مسؤولون عن المظلومين سواء في سجون قوة الردع أو غيرها، فهؤلاء مسجونون بتهم باطلة لأنهم كانوا يقاتلون حفتر في المنطقة الشرقية، أو لأن عنده توجه يخالف من يحكمون قوة الردع”

وأردف قائلا: “السكوت عن ذلك هو ما يؤخر النصر، فنحن منذ عام نقدم الشهداء ونضع الميزانيات وندفع الأموال ولكن الظلم يؤخر النصر”، متابعا: “لا نطالب بذلك كراهية لأحد أو انتقاما من أحد ولكن حباً في العدل ورفع الظلم”