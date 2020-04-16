الغرياني يطالب قادة الوفاق بالمنطقة الغربية بعدم التساهل مع “ضعاف النفوس”

طالب الشيخ الصادق الغرياني، قادة قوات حكومة الوفاق، في المنطقة الغربية، والزاوية، أن لا يتساهلوا مع ما أسماهم بـ”ضعاف النفوس”، مضيفا أن استمرار سيطرة قوات الوفاق على المناطق التي دخلها، لن يدوم إلا ببسط الأمن.

ودعا الغرياني، في حديثه، إلى عدم ترك المناطق التي سيطرت عليها قوات الوفاق، لـ “ضعاف النفوس”، وإلى من لا يؤتمن عليها، مشيرا في حالة عدم الإلتزام بالبقاء قادة الوفاق في تلك المناطق، سيواجهون انتكاسة أخرى، أكبر من التي قبلها.

وأضاف الصادق الغرياني، أن عملية تعيين المناصب في المناطق التي دخلها قادة قوات الوفاق، يجب أن يتم بالمشاورة مع “الثوار” المصلحين، بحيث تُسلّم هذه المناطق إلى أيدي أمينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية