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الغرياني يطالب قادة الوفاق بالمنطقة الغربية بعدم التساهل مع “ضعاف النفوس”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب الشيخ الصادق الغرياني، قادة قوات حكومة الوفاق، في المنطقة الغربية، والزاوية، أن لا يتساهلوا مع ما أسماهم بـ”ضعاف النفوس”، مضيفا أن استمرار سيطرة قوات الوفاق على المناطق التي دخلها، لن يدوم إلا ببسط الأمن.

ودعا الغرياني، في حديثه، إلى عدم ترك المناطق التي سيطرت عليها قوات الوفاق، لـ “ضعاف النفوس”، وإلى من لا يؤتمن عليها، مشيرا في حالة عدم الإلتزام بالبقاء قادة الوفاق في تلك المناطق، سيواجهون انتكاسة أخرى، أكبر من التي قبلها.

وأضاف الصادق الغرياني، أن عملية تعيين المناصب في المناطق التي دخلها قادة قوات الوفاق، يجب أن يتم بالمشاورة مع “الثوار” المصلحين، بحيث تُسلّم هذه المناطق إلى أيدي أمينة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • إن قبائل ترهونة المجاهدة لا تفكر في الموت إنما نفكر كيف نؤدي الواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والشرف والعرض، وإن اصطفافنا مع القوات المسلحة العربية الليبية لم يكن اصطفاف سياسة، أو مصلحة ما.

    إننا كنا ومازلنا مع جيشنا منذ أن تأسس ، وإن تاريخ الجهاد الليبي شاهد على ثبات وصمود قبائل ترهونة، والتاريخ شاهد على رفض قبائل ترهونة لتدخل الناتو في ليبيا عام 2011 الذي دمر جيشنا ومؤسساتنا وجعل من ليبيا مرتعا للإرهاب ، وبيئة مناسبة للفساد المالي والأخلاقي بسبب شرعنة حكم المليشيات .

    وأردف بيان المجلس، إن ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده عبد أردوغان المشري إن هذا المجلس هو وكر خاص لجماعة الإخوان المسلمين ، فقد صاغوا من خلاله قوانين الظلم والاقصاء وغزو المدن ، وليس غريبا على مجلس كهذا أن يصرح رئيسه بأنه سيحتفل في ترهونة في إشارة لغزوها وتدميرها مثل ما فعلوا وهم نفس الوجوه في تاورغاء وبني وليد، وورشفانة وغريان وصبراتة وصرمان وزلطن .

    عرفكم الليبيون جميعا كيف تحتفلون أيها الأوغاد بدخولكم للمدن الليبية عرفوكم بالذبح والتصفيات وحرق البيوت ونهب مؤسسات البلد ، وتعليق أعلام الدواعش، متابعا، إن قبائل ترهونة بمعية القبائل الليبية وجميع أفراد القوات المسلحة العربية الليبية مستمرون في مهمتهم الوطنية ، في استعادة دولتهم المدنية الحقيقية التي تحترم فيها إرادة الشعب الليبي ، وتصان فيها كرامته، وتبنى فيها مؤسساته، وتنجز فيها استحقاقته السياسية والدستورية، وبحول الله وقوته أولا ثم بعزائم الرجال ستكون ترهونة عصية كما كانت على عبد اردوغان وعصابته من الدواعش

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  • ياشيبة النحس وحطبة جهنم وعميل الباب الواطي وخائن الوطن والدين عليك اللعنة في الدارين أنت وعصابات الإجرام والعمالة والسطو والخونة وادوات تركيا وقطر …. إلى مزبلة التاريخ جميعا …. ونصر الله تعالى قادم وانتظروا انا معكم منتظرون …

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  • .عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ . قَالَهَا ثَلَاثًا ) رواه مسلم (2670)
    وللعلماء في تفسير ” التنطع ” و ” المتنطعين ” عبارات كثيرة ، تتوافق ولا تتعارض ، وكلها تجتمع في معنى واحد ، يرجع إلى التكلف والتشدد فيما لا ينبغي وفي غير موضعه الصحيح. ومن هذه المعاني :
    1- الغلو في العبادة والمعاملة ، بحيث يؤدي إلى المشقة الزائدة ، والشريعة لم تأمر إلا بما فيه يسر وسماحة ، ونهت عن التشدد في الدين ، وصور الغلو التي أحدثها الناس في الدين وعدها العلماء من التنطع لا تكاد تحصى بعدد .

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  • الحمد لله والصلاة والسلام على خير الانام اللهم ياأحد ياصمد احفظ بلادنا من شر هولاء الناس الذين ضلوا وأضلوا وخذهم أخذ عزيز مقتدر وعذبهم في الدنيا قبل الاخرة يالله يالله يالله

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