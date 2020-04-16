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«المشري» لـ«الغنوشي»: أخوتنا عميقة.. وتصريحات وزير الدفاع التونسي غريبة

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المجلس الاستشاري أن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس المجلس، تواصل هاتفيا، الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، راشد الغنوشي.

وحسب بيان للمجلس الذي يقوده القيادي الإخواني خالد المشري، فإن الاتصال الهاتفي أكد فيه «المشري» على عمق الأخوة بين ليبيا وتونس وضرورة التنسيق على أعلى المستويات بين البلدين أمنياً واقتصادياً.

وأبدى «المشري» استغرابه لـ«الغنوشي» من تصريحات وزير الدفاع التونسي التي ساوى فيها بين ما وصفه بـ«الحكومة الشرعية في ليبيا (الوفاق) والميليشيات المعتدية على العاصمة (قوات الجيش الليبي)، لافتا إلى أثرها على العلاقة بين البلدين الجارين الشقيقين.

ووفق البيان، أكد الغنوشي على عمق العلاقة التاريخية والأخوية بين الدولتين الشقيقين، موضحًا أهمية الاستيضاح حول التصريحات المشار إليها ومعالجتها بما يتناغم مع الموقف الثابت للدولة التونسية شعبًا وبرلمانًا وحكومة، والداعم للمؤسسات الشرعية في ليبيا المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي.

وكان وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، قال إن الوضع في ليبيا متدهور ويبعث على الانشغال، ويتميز بخرق متواصل لجانب طرفي النزاع الأساسيين، للهدنة ووقف إطلاق النار، ما يؤدي إلى تدفق المرتزقة في الجانبين، وانتشار مكثف للأسلحة للعناصر الإرهابية”.

وتابع في مقابلة له، عبر قناة «حنبعل»، “ننسق على كافة الأصعدة تحسبًا لأي كر وفر يومي في الأراضي الليبية بين طرفي النزاع، ويوجد 177 ألف نازح اليوم في ليبيا، وقتلى وجرحى ولاجئين”.

وواصل “الحزقي”: “نحن منتشرون عسكريًا على الحدود، ونوقف تسللات الأفراد والمهربين، ونتابع يوميًا ما يحدث داخل العمق الليبي، وننسق مع الميليشيات المسيطرة على المعابر لعودة التوانسة العالقين”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • إن قبائل ترهونة المجاهدة لا تفكر في الموت إنما نفكر كيف نؤدي الواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والشرف والعرض، وإن اصطفافنا مع القوات المسلحة العربية الليبية لم يكن اصطفاف سياسة، أو مصلحة ما.

    إننا كنا ومازلنا مع جيشنا منذ أن تأسس ، وإن تاريخ الجهاد الليبي شاهد على ثبات وصمود قبائل ترهونة، والتاريخ شاهد على رفض قبائل ترهونة لتدخل الناتو في ليبيا عام 2011 الذي دمر جيشنا ومؤسساتنا وجعل من ليبيا مرتعا للإرهاب ، وبيئة مناسبة للفساد المالي والأخلاقي بسبب شرعنة حكم المليشيات .

    إن ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده عبد أردوغان المشري إن هذا المجلس هو وكر خاص لجماعة الإخوان المسلمين ، فقد صاغوا من خلاله قوانين الظلم والاقصاء وغزو المدن ، وليس غريبا على مجلس كهذا أن يصرح رئيسه بأنه سيحتفل في ترهونة في إشارة لغزوها وتدميرها مثل ما فعلوا وهم نفس الوجوه في تاورغاء وبني وليد، وورشفانة وغريان وصبراتة وصرمان وزلطن .

    عرفكم الليبيون جميعا كيف تحتفلون أيها الأوغاد بدخولكم للمدن الليبية عرفوكم بالذبح والتصفيات وحرق البيوت ونهب مؤسسات البلد ، وتعليق أعلام الدواعش، متابعا، إن قبائل ترهونة بمعية القبائل الليبية وجميع أفراد القوات المسلحة العربية الليبية مستمرون في مهمتهم الوطنية ، في استعادة دولتهم المدنية الحقيقية التي تحترم فيها إرادة الشعب الليبي ، وتصان فيها كرامته، وتبنى فيها مؤسساته، وتنجز فيها استحقاقته السياسية والدستورية، وبحول الله وقوته أولا ثم بعزائم الرجال ستكون ترهونة عصية كما كانت على عبد اردوغان وعصابته من الدواعش

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  • لن تعرف تونس الامان الا اذا تخلصت من الخوان الذين سيحولوا تونس لافغانستان والان الدواعش والقاعدة على الحدود التونسية بينما يؤمن الجيش الوطنى الحدود مع مصر وغيرها من دول الجوار

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