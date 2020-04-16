إدارة التفتيش بالحكومة الليبية تتفقد خدمات مركز الكلى بنغازي

قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، نورى محمود الفسي، جولة تفقدية لمركز خدمات الكلى بنغازي.

ورافق مدير إدارة التفتيش، خلال الجولة التفقدية، عضو إدارة التفتيش بالوزارة محمد جلهوم ومدير التفتيش والمتابعة بنغازى بن عيسى العمامى ومدير التفتيش بمركز خدمات الكلى ومستشفى الأمراض النفسية علي حبيب ومدير التفتيش بمركز خدمات القلب يونس الدرباك و مدير التفتيش بمستشفى العيون أحمد المطرى و عضو مكتب التفتيش والمتابعة بالخدمات الصحية بنغازى سعيد المغربي.

واطلع مدير إدارة التفتيش والمتابعة، على سير العمل بجميع أقسام المركز وعلى الخدمات الطبيه المقدمة لمرضى غسيل الكلى، والإجراءات الإحترازية، التى تطبق للوقاية من فيروس كورونا، وشملت الجولة قسم الإعاشة “المطبخ” وطريقة إعداد الوجبات التى تُقدم للمرضى.

وأثنى مدير الإدارة ومدراء المكاتب المرافقين له، على الجهود التى تبذلها إدارة المركز والعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية.

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