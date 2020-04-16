المسماري: قواتنا المسلحة هي جيش الشعب الليبي

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

16 April, 2020

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري “إن قواتنا المسلحة هي جيش الشعب الليبي، مشيرا إلى أن معركتنا لن تنتهي حتى نقضي على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في بلادنا”.

وأضاف المسماري، في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، مساء أمس الأربعاء، “أن عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش، وإرهابيين من بنغازي من “أنصار الشريعة”، شاركوا في هجوم على مدينة صبراتة غرب البلاد.

وأوضح المسماري، أن الميليشيات عاثت في المناطق التي هاجمتها فسادا، حيث أحرقت المنازل والمزارع، وكشف أن تلك الميليشيات، وبينها العناصر المنتمية لتنظيمي القاعدة وداعش و”أنصار الشريعة”، نفذت الهجوم على صبراتة، حيث اختطفت عائلات كاملة واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.