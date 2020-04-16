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المسماري: قواتنا المسلحة هي جيش الشعب الليبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

16 April, 2020

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري “إن قواتنا المسلحة هي جيش الشعب الليبي، مشيرا إلى أن معركتنا لن تنتهي حتى نقضي على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في بلادنا”.

وأضاف المسماري، في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، مساء أمس الأربعاء، “أن عناصر من تنظيمي القاعدة وداعش، وإرهابيين من بنغازي من “أنصار الشريعة”، شاركوا في هجوم على مدينة صبراتة غرب البلاد.

وأوضح المسماري، أن الميليشيات عاثت في المناطق التي هاجمتها فسادا، حيث أحرقت المنازل والمزارع، وكشف أن تلك الميليشيات، وبينها العناصر المنتمية لتنظيمي القاعدة وداعش و”أنصار الشريعة”، نفذت الهجوم على صبراتة، حيث اختطفت عائلات كاملة واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • معظم الليبيين مع الجيش او بالاحري كل من له وطنيه وجوله وذره من عقل يدرك وضمير حي ان يكون مع الجيش وعلي جميع الشباب عدم الاصغاء لمفتي الارهاب الضال المضل فضيعة الشخه الكاذب الخرياني الذي يرقص فرحا هذه الأيام لان اتباعه من الارهابيين قد اطلقوا سراح الارهابيين والمجرمين والذي يحز في نفس كل شريف عفيف هو اطلاق قتله أطفال الشرشاري الابرياء الذين تم قتلهم في جريمه بشعه فمتي يرجع فضيعة الشخه الي رشده ويتوقف عن غواية الشباب من العامه وافتراءه لهم وفق احلامه المريضه ونفسه السقيمه ان ما يقومون به من صلب ونهب وضرب وقتل وسجل للابرياء انه جهاد فلماذا هو الآن وجده علي بن علي الغرياني قديما فتواهم مغرضه وبعيده عن الدين وهي سياسيه أمتياز اكثر من كونها دينيه فجده عينته ايطاليا كمفتي طرابلس وكان يتقاضي مرتباته واجور عمالته من الايطاليين وهل بالضروره اذا كان الجد عميل أن يكون الحفيد عميلا يقبض اجور عمالته من دوله معاديه لدولته كما كان الجد وهل ممكن القول من شابه جده فما ظلم وهل هو ساهل عليهم بيع الدين بعبود زميتا فعار ما بعده عار بيع الوطن بملء البطن ولكن هات من يدرك ويعي

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