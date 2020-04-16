بلدية زليتن تعلن سلبية تحاليل 3 حالات اشتباه بـ «كورونا»

أعلنت بلدية زليتن سلبية نتائج التحاليل الخاصة بثلاث حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذين كانوا موجودين في قسم العزل بمستشفى زليتن التعليمي.

وكان فريق الرصد والمتابعة في البلدية تلقى بلاغات بالحالات التي تحمل الأعراض، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وأرسلت عينات للحالات الثلاث إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع حيث تبين أنهم ليسوا مصابين بالمرض.

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وفي 6 أبريل الجاري، سلمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أجهزة ومعدات طبية إلى مستشفى زليتن، تشمل أجهزة تنفس صناعي، ضمن خطة مكافحة جائحة فيروس كورونا.

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