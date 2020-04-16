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السباعي: أسامة جويلي رجل يريد بناء «دولة» ولا يعبث

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وصف علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، أسامة الجويلي، أحد قادة مليشيات السراج، بأنه رجل يريد بناء «دولة» ومن الأشخاص الذين لا يعبثون ويعرفون جيدا ما يفعلونه، على حد قوله.

وقال السباعي، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أسامة جويلي من الذين أبلوا بلاًء حسنا في صد «الهجوم عن طرابلس»، وهو من العاملين في صمت”، بحسب حديثه.

وأضاف “هو ابن فبراير لا يزايد عليه أحد، قابلته مرتين، فوجدته رجلا يريد بناء دولة ولا يعبث، يرمونه الناس جزافا بالشائعات والتهم، وهي عادة سيئة في بلادنا على كل حال، يشترك فيها طبقات المجتمع المختلفة”، وفقا لزعمه.

وواصل مدح المليشياوي جويلي، قائلا: “تتفق معه أو تختلف في أمر عسكري، فذاك شأنك، لكنه في الميدان مع العديد من أبناء قبيلته، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أما التشكيك في وطنيته وولاءه، فتلك بعيدة المنال”، بحسب تعبيره.

وذهب إلى أن منطلقات الناس في عداوته مختلفة، بعضها حسدا من عند أنفسهم، وكثير منها جهوية وعنصرية مقيتة، متابعا “كتبت هذا حينما رأيت الشائعات كثرت على الرجل”، على حد وصفه.

وكان السباعي، الذي يعد أحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، قد هاجم منذ عدة أيام، فائز السراج، داعياً من أسماهم «رجال الجبهات» إلى تكسير الكراسي على أصحابها، قائلا: أعوذ بالله من الغضب .. لكن والله العظيم وصلت حدها .. ساد من الصمت والخنوع .. يا إما الواحد يكون قد اللي انتخبوه الناس ليه وإلا بلاش منه .. سكتنا كثيرا منذ اليوم اللي التحقنا فيه بمجلس النواب على خاطر المصلحة العامة..يعلم الله انا متحشمين من كل أم شهيد مش من اليوم .. لكن خلاص وصلت حدها .. مدن قريب شبابها اتيتموا والساسة في الخصام والبزنس والنوم”.

وأضاف عضو مجلس النواب المنشق، “يا رجال الجبهات .. اللي صاير في الجانب السياسي لا يضاهي واحد في الميه من اللي تقدموا فيه .. تعالوا افرضوا اللي مفروض يواكب تضحياتكم وإلا كسروا الكراسي على أصحابها وأنا أولهم لو ما كنا قد التضحيات”.

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أسامة جويلي الجماعة الليبية المقاتلة علي السباعي مليشيات السراج

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • دولة داعش ياحمار تقطع الرؤوس وتحرق المنشآت خيبكم الله ايها الخوان المتنطعين مصيركم الهلاك كما حدث لكم فى درنة وبنغازى
    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ . قَالَهَا ثَلَاثًا ) رواه مسلم (2670)
    وللعلماء في تفسير ” التنطع ” و ” المتنطعين ” عبارات كثيرة ، تتوافق ولا تتعارض ، وكلها تجتمع في معنى واحد ، يرجع إلى التكلف والتشدد فيما لا ينبغي وفي غير موضعه الصحيح. ومن هذه المعاني :
    1- الغلو في العبادة والمعاملة ، بحيث يؤدي إلى المشقة الزائدة ، والشريعة لم تأمر إلا بما فيه يسر وسماحة ، ونهت عن التشدد في الدين ، وصور الغلو التي أحدثها الناس في الدين وعدها العلماء من التنطع لا تكاد تحصى بعدد .

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    • The Mafia rotten RATS speak highly of each other since they are bonded by a diseased Turkish blood & MIT instructions
      The goal is to build a sewage hub for all of you ya rotten RATS

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  • دولة الجويلى دولة المماليك يبنيها مرتزقة من تشاد داعش والقاهدة ومهربى البشر وجبهة النصرة من مرتزقة سوريا على اشلاء الشعب الليبى انتم واهمون ياخوان فليس لكم مكان الا القبور او السجون

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  • يقول المثل اللي تشكرك عقب له قرعته من القريضه لانك عندما تصحي لنفسك وتجد روحك كنت منخدع فيه تجد ما تقول في ذمه فمن مدحته بيما ليس فيه من صيفات جميله وخصال نزيها فقد ذممته هذه من ناحيه والناحيه الآخري الذي يعرفونه سيدركوا انك متملق لغرض ما وطمع ليس إلا وفي حقيقته هو بعير أجرب ركب موجة الثوره التي أستغفل بها الصهيوني ديفيد ليفي شباب ليبيا فضلهم كما ضل السامرئ قومه الا ان ليفي ليس من قوم ليبيا بس لعب علي عواطف الليبيين عبر الفيسبوك بضرورة الثوره والتغيير ثم بعدما اثمرت فتنته وولعها بين الشعب وجيش الدوله تركهم وطب هناك في فرنسا واصبح يتابع في ثمار ما صنع من فتنه اقنع بها الاغبياء فالمخادع يكون في خير طالما فيه في الكون ناس اغبياء

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