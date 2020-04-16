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«دردور»: “العذاب في الدنيا” ظاهر على المشاركين في تلفزيونات الكرامة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج دردور، الذي يقدم نفسه بوصفه أستاذاً جامعياً،  في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أن حالة وصفها بـ “البؤس وقذارة الوجوه والعذاب في الدنيا قبل الآخرة، ظاهرة بوضوح على وجوه المشاركين في تلفزيونات الكرامة”، بحسب ادعائه.

ودرج المدعو فرج دردور، على استخدام ألفاظا نابية في مهاجمة كل من يؤيد القوات المسلحة العربية الليبية، وحربها على الإرهاب، وهو الأمر الذي يتنافى مع الصورة التي يحاول الظهور بها كشخص أكاديمي من المفترض أن يفكر قبل أن يلفظ بعبارات لا تليق بشخص جاهل وغير متعلم.

وكان «دردور»،  قد صرح في وقت سابق في حوار لقناة “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، أنه فخور بتحالف الوفاق مع تركيا معتبرًا أن ذلك الأمر “قلب كثير من الموازين” على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الم تنظر لنفسك فى المرآة لترى رأس حمار ياصرصور لتقول قل اعوذ برب الفلق من شر ماخلق
    ومثلك من الاغبياء لا يشاهدون الا قناة موزه مخصصة للمتخلفبن عقليا مثلك يؤمنوا بالشئ ونقيضة فيقولوا ان السراج وحكومته فاسدون ويجب ان يدخلوا السجون وانه غير شرعى ثم يصفوه بانه قائدهم الاعلى اى غباء لمن يعترف بانه يحب الفساد والله لا يحب الفساد
    بخلاف الكذب والتدليس على قنوات مسعورة تمولها قطرائيل
    واذا كنت انت حمار وغبى لازم تفضح نفسك اتفوووه عليك حقير

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  • اول موازين قلبها ذاك التحالف هو اانا عرفنا من خلاله من الوطني ومن الخائن ومن يسعي لبناء ومن يسعي لأحلال الفوضي محل الدوله وعرفت الناس من هو الفاسد العميل ومن هو الرجل الثابت علي وطنيته فياما قلب التحالف من حقائق كانت الناس تجهلها

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  • اشد عذاب الدنيا يراه مرشدكم العام الوضيع محمد بديع دخل السجن بملابس نسوان وبيتناك الان من عبيده الذين بايعوه ثم ناكوه الدور عليك انت وخوانك فى التعذيب فهل استطاع المعتوه انقاذ ربكم الاعمى سبع سنين فى السجن حبسه سبع اسمه السيسى وفى ليييا سبع اخر يحاصر الجرذان فى مصراطة وطرابلس بعد ان حرر برقة وفزان وسرت وفتح الصحراء الغربية لتفر الجرذان قبل تحرير طرابلس ومصراطة قريبا ان شاء الله

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