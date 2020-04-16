«دردور»: “العذاب في الدنيا” ظاهر على المشاركين في تلفزيونات الكرامة

زعم فرج دردور، الذي يقدم نفسه بوصفه أستاذاً جامعياً، في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أن حالة وصفها بـ “البؤس وقذارة الوجوه والعذاب في الدنيا قبل الآخرة، ظاهرة بوضوح على وجوه المشاركين في تلفزيونات الكرامة”، بحسب ادعائه.

ودرج المدعو فرج دردور، على استخدام ألفاظا نابية في مهاجمة كل من يؤيد القوات المسلحة العربية الليبية، وحربها على الإرهاب، وهو الأمر الذي يتنافى مع الصورة التي يحاول الظهور بها كشخص أكاديمي من المفترض أن يفكر قبل أن يلفظ بعبارات لا تليق بشخص جاهل وغير متعلم.

وكان «دردور»، قد صرح في وقت سابق في حوار لقناة “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، أنه فخور بتحالف الوفاق مع تركيا معتبرًا أن ذلك الأمر “قلب كثير من الموازين” على حد زعمه.