تونسيون عالقون في ليبيا بين كورونا والاشتباكات

طالب المرصد التونسي لحقوق الإنسان بإعادة مئات التونسيين العالقين على الحدود الليبية التونسية بسبب إغلاق المعابر بين البلدين توقيا من كورونا.

وأوضح رئيس رئيس المرصد مصطفى الكبير في تصريحات نقلتها الشرق الأوسط أن العمال التونسيين العالقين في ليبيا يعيشون أوضاعا صعبة نتيجة الاشتباكات المسلحة بين قوات الوفاق والجيش الوطني مؤكدا أن عدد العالقين تجاوز المئات ولا يزال في ازدياد.

وقال أنه من المتوقع أن يصل عددهم بالآلاف بسبب تعود الكثير منهم قضاء شهر الصيام في بلدهم إضافة إلى غياب فرص العمل نتيجة حظر التجول في ليبيا وتوتر الوضع الأمني فيها.

من جانبه دعا الهلال الأحمر الليبي السلطات التونسية إلى التدخل وتأمين عودة رعاياها في أسرع وقت بسبب تأزم الوضع في ليبيا.

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