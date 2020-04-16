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تحديد موعد التحرك الرسمي لإعادة الليبيين العالقين في تركيا

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن المساعي المبذولة لإعادة الليبيين العالقين في الخارج أعلنت القنصلية الليبية بإسطنبول شروعها اعتبارا من السبت المقبل في إجراء فحوصات فيروس كورونا للراغبين في العودة لليبيا ومن ثم حجرهم 14 يوما.

بيان القنصلية ذكر أنهم سيجرون يوميا تحاليل كورونا لـ 650 حالة، ومن ثم سيتم حجزهم في الفنادق لمدة أسبوعين قبل مغادرتهم لليبيا.

وأوضحت القنصلية أنها ستجري تحليل ثاني للمواطنين بعد انتهاء فترة الحجر المحددة، ثم ستخصص لذوي النتائج السالبة رحلات من أجل العودة لليبيا.

ومن جهتها طالبت إدارة مطار معيتيقة الدولي عبر صفحتها الرسمية العالقين بالخارج في تركيا وتونس ومصر التواصل مع السفارات والقنصليات للبدء في إجراءات الكشف الطبي تمهيدا للعودة بهم إلى ليبيا بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من المرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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