تحديد موعد التحرك الرسمي لإعادة الليبيين العالقين في تركيا

ضمن المساعي المبذولة لإعادة الليبيين العالقين في الخارج أعلنت القنصلية الليبية بإسطنبول شروعها اعتبارا من السبت المقبل في إجراء فحوصات فيروس كورونا للراغبين في العودة لليبيا ومن ثم حجرهم 14 يوما.

بيان القنصلية ذكر أنهم سيجرون يوميا تحاليل كورونا لـ 650 حالة، ومن ثم سيتم حجزهم في الفنادق لمدة أسبوعين قبل مغادرتهم لليبيا.

وأوضحت القنصلية أنها ستجري تحليل ثاني للمواطنين بعد انتهاء فترة الحجر المحددة، ثم ستخصص لذوي النتائج السالبة رحلات من أجل العودة لليبيا.

ومن جهتها طالبت إدارة مطار معيتيقة الدولي عبر صفحتها الرسمية العالقين بالخارج في تركيا وتونس ومصر التواصل مع السفارات والقنصليات للبدء في إجراءات الكشف الطبي تمهيدا للعودة بهم إلى ليبيا بعد التأكد من سلامتهم وخلوهم من المرض.

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