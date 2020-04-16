أوحيدة لـ«الليبيين»: إما الصمود أو التعرض للذبح على أيدي الغزاة الأتراك

حذر علي أوحيدة، الصحفي الليبي المستقل المقيم ببروكسل في بلجيكا، الليبيين من الوقوع في الفخ، قائلا: “يرفعون أعلام داعش جهارا في مدن غرب البلاد، للتغطية فقط على الاحتلال التركي ولفت الانتباه، عما فعلته المخابرات التركية في سوريا. إنه احتلال”.

وأضاف أوحيدة في سلسلة تغريدات، نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» “يسخرون من حكمائكم، من أعيانكم، من شيبكم، من شبابكم، من كل ما يتبقى من تاريخكم، ويقولون لكم هؤلاء هم أنصار الدولة المدنية وجنود «الحكومة المعترف بها دوليا»”.

وتابع “وسائل الإعلام التركية تهين السراج وسيالة ومجمل الذيول علنا وتتبجح أن المفاوضات بشأن الوطية تجرى مع تركيا، لم تعد الأمور بحاجة لشرح ولا اجتهاد، ولا تأويل. إنها بلادكم أيها الرجال، هي بحاجة إليكم اليوم وليس غدا”.

واستطرد “بخبرات عسكرية وأمنية وسوقية وعملياتية تستند بالفعل على خبرة الناتو، وبضباط تدربوا داخل الحلف، ووسط تبادل للمعلومات الاستخبارية، واستفادة أمنية تامة بحكم عضويتها، وصمت سياسي أوروبي مطبق وشلل عربي تشن تركيا حربا على ليبيا”.

وأشار إلى أن هناك سلاح فتاك بثلاثة رؤوس لتركيع الليبيين ونهب أموالهم وتمزيق وحدتهم، مضيفا “الشرعية المزيفة الممنوحة للسراج للتغطية على المليشيات، الضوء الأخضر لتركيا للسيطرة على البلاد، المناعة التامة للمليشيات وعلى جرائمها مهما فعلت”.

وشدد على أن ما سبق هو سلاح رفعه الأوروبيون في وجه شعب لم يعتد على أي شعب في العالم، مستطردا “الاتحاد الأوروبي أعلن رسميا الاربعاء عن تشكيل فريق عمل لتنسيق دور الجيوش الأوربية في المساعدة على احتواء جائحة كورونا وتداعياتها. لاحظوا أنه لم يكلف أي فريق لتنسيق عمل المليشيات. الميليشات يدعمها الأوروبيون فقط في ليبيا باعتبارها شرعية”.

وهاجم من ينكر فظائع الاحتلال التركي، قائلا: “هناك من لا يصدق ما يرتكبه الأتراك وينتظر إلى أن ينقلوا إخوته للسجن وأخواته كسبايا، انظروا فقط لما ارتبكوه في حق الأرمن، وما يرتكبونه في حق الاكراد إلى اليوم. لا مبالغة ولا تجني، حقائق دامغة وقابلة للتحقق منها في أي لحظة”.

وأوضح أن أحداث صبراتة وصرمان وزلطن، المؤلمة، جاءت لتؤكد للليبيين جميعا ومجددا، أنه إما الصمود أو التعرض للذبح على أيدي الأتراك وسط تجاهل العالم وتواطؤه، مضيفا “ما حدث القرن الماضي يتكرر في ليبيا”.