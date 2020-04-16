برنامج لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سبها

يعكف أعضاء المجلس البلدي سبها على إعداد برنامج متكامل لدعم ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستهدف البرنامج تعزيز القدرات الحياتية والاهتمام بهذه الشريحة في شتى المجالات، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

كما ناقش المجلس آلية تقديم الدعم والمساندة لذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم في ظل ما يلقونه من صعوبات في الحصول على احتياجاتهم اليومية.

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جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة مفوض ملف ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس، محمد أبوالنيران مع مديرة الشؤون الاجتماعية سبها فاطمة سليمان جبر، وبحضور رئيس اتحاد ذوى الاحتياجات الخاصة بسبها عبدالسلام التواتى، ومستشار التدريب والتطوير صالح بلومى، وعدد من اعضاء اتحاد ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدينة.

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