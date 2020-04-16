منتقدًا رسالة “التوابيت”.. الشاطر للسراج : هل نكرم قتلى المرتزقة التي تقتلنا؟

أخبار ليبيا 24 – خبر

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، رسالة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، لما أسماها “العواصم المتآمرة على ليبيا”، بأنه سوف يعيد إليهم أبنائهم في توابيت رفقة وثائقهم الثبوتية .

الشاطر قال ، في تغريدة له، “لم أفهم مغزى عملية إعادة جثامين المرتزقة إلى بلدانهم، متسائلا “هل هي تكريم الميت؟ أم رسالة لدولهم بأننا نعامل موتاهم بالتقدير وتمكين أهاليهم من دفنهم وإقامة العزاء فيهم فلا خوف من إرسال المزيد منهم لقتلنا؟

واختتم بقوله “لم استوعب العملية ولا توقيتها، من يضمد جراحنا؟”.

وكان السراج، قال في بيان له، يوم الإثنين الماضي، “رسالتنا للعواصم المتآمرة، أبناؤكم الذين بعثتم بهم ليموتوا في العدوان على أرضنا، سنعيدهم لكم في توابيت رفقة وثائقهم الثبوتية، وسنصدر أوامرنا لوزارة الخارجية لتولي التنسيق في الأمر مع الجهات المعنية”.

وأضاف “مدرعاتكم التي بعثتم بها صارت رمادا وما سلم منها صار في قبضتنا وسنحفظها في متحف الحرب لتظل شاهدا على غدركم؛ ولتلعنكم الأجيال مدى الدهر، وذخائركم التي قتلت أبناءنا وطائراتكم التي دمرت مدننا وغطرستكم أيضا ستحاسبكم عليها شعوبكم قبلنا”.

وتابع:“أما نحن، فحتى آخر جندي سنقاتلكم ونبشركم بأن مخططاتكم ذهبت أدراج الرياح؛ وأن محاولتكم لتعطيل (عاصفة السلام) بالهجوم على أبوقرين فشلت، واليوم نستعيد السيطرة على مدننا المخطوفة في صرمان وصبراتة.

واختتم البيان “نبشر كل الليبيين الشرفاء؛ أننا ماضون إلى مدننا المختطفة؛ لرفع الظلم عن أبنائها وعودة مهجريها وسنبسط سلطان دولتنا على كامل ترابها وبحرها وسمائها وستحفظ ذاكرة الوطن من مد لنا يد العون، ومن طعننا في ظهورنا، ومن لا يعرف الليبيين فليقرأ التاريخ، وعلى كل البغاة تدور الدوئر”.

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