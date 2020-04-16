حظر «حكومة السراج» لحركة المواطنين بشكل كامل تدفعهم للهجوم على الأسواق.. ونشطاء: قرار متسرع وغير مدروس

أصدرت حكومة «السراج» قرارًا بتطبيق حظر كلي في المناطق التابعة لها ابتداء من غدًا الجمعة ولمدة 10 أيام، وذلك بعدما أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، خلال مؤتمر صحفي، أمس الخميس، ضرورة اتخاذ تلك الخطوة بناء على ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا بفيروس كورونا.

أثار هذا القرار حالة من الذعر لدى المواطنين، حيث أصبح الجميع في حاجة لتأمين احتياجاتهم بشكل سريع قبل تطبيق موعد الحظر، وهو ما تسبب في ازدحام الأسواق وكذلك تعطل حركة المرور في الشوارع الرئيسية والجانبية بسبب تكدس السيارات.

هلع بين المواطنين وتزاحم أمام الأسواق

ورصد شهود عيان، حالة الهلع والإضطراب التي أصابت أهالي طرابلس، عقب صدور القرار المفاجئ، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو مصور، يرصد تزاحم المواطنين في سوق المهاري فور افتتاحه لأجل اقتناء احتياجاتهم الضرورية ومنها مستلزمات شهر رمضان الكريم، الذي لم يتبقى على أول أيامه سوى أسبوعًا واحدًا، وهو الأمر الذي طرح حالة من الجدل بين الأهالي عن مدى جدوى ذلك القرار، فهل حقق بالفعل “التباعد الاجتماعي” لأجل الوقاية من فيروس كورونا، أم أنه تسبب في زيادة التزاحم وتكدس السيارات في الشوارع وتعطل حركة المرور أمام المواطنين، وهو الأمر الذي سبب بلا شك حالة من الفوضى وانعدام الأمن.

إقفال أسواق الخضروات واللحوم

وكانت توصية اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، التي أصدر «السراج» بناء عليها قراره؛ قد أكدت على أن الحظر سوف ينفذ عبر إقفال أسواق الخضروات واللحوم والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجات الناس الضرورية، وقفل تعامل المصارف مع الجمهور نهائيا.

واستثنت «اللجنة» من الحظر أصحاب سيارات البضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز، كما طالبت اللجنة بالمنع التام لأي تجمعات بكافة أشكالها على أن تتولى داخلية الوفاق التعامل مع هذه التجمعات.

استثناء الحظر بدون سيارات

فما أكد قرار «السراج» أنه خلال فترة الحظر سوف يسمح بتنقل المواطنين بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الـ8 حتى الساعة الـ12 ظهرا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء الكمامات.

قرار متسرع وغير مدروس

أجمع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن قرار «حكومة السراج» متسرع وغير مدروس، حيث علق أحد النشطاء متهكمًا على نص القرار “نظام رياضة واللي يسكنو بعاد على المحلات باش يطلعو إن شاء الله، مفيش مرة جت تزغرط منكم ضروري الديرو عفسه”، فيما علق ناشط يدعى (وليد الدوتشي) قائلًا: “ياريت تحددوا مكان للحالات المريضة والتي أعراضها قريبة لكورونا خير ما تقعد الناس تدور من مكان لمكان وتموت في الطريق راهو في رقبتكم و هتتحاسبوا عليهم يوم القيامة”.

“والله ماعارفين رأسكم من قعركم قرارات ارتعاشية ماجايه غير على رأس غليان يلا أهو سبوبه الحسو وراها صوابعكم” هكذا علق أحد النشطاء على نص القرار، فيما قالت (عائشة علي): “وقت حظر غلط وقصة سيارات شنو كان نمشي لعمل على أرجل نبي قريب ساعة ونص تي أحسبوها صح أنتم معبين مش زينا رانا طبقة كادحة ونازحين شنو بديروا فيهم حتى هما بالله عليكم هذي قرارات”.

ماذا عن المراكز الطبية؟

طرحت إحدى النشطاء وتدعى (جنات) تساؤلًا حول موقف المستشفيات والمراكز الطبية من قرار الحظر قائلة: “المراكز الطبية والمستوصفات شن قصتهم؟”، واتفق معها نشاط أخر قائلًا: “قرار الحظر التام متسرع وغير مدروس، يعني النازحين والعاملين باليومية والأمراض المزمنة، وبعدين نقل بضائع من وين طالما كل محلات الجملة والخضروات مقفلة، يعني لو كان في تحذير قبل أيام قليلة أفضل، المنطقي أن التام أولا ثم تخفيف جزئي وليس العكس، أخيراً الوعي هو أفضل علاج نسأل الله السلامة والعافية”.

سيدة تدعى (أم عبد الرحمن) عبرت عن استنكارها لهذا القرار، قائلة: “والناس اللي مافيش محلات في جنبها تموت من الشر واللي ماعندهاش فلوس بيش تشري كيف بيصير فيها الله المستعان”، أجابتها ناشطة تدعى (ريما) قائلة: “القرار هدا مدروس على ناس مستريحه وبجنبها كل شي مه قرار فيه ظلم لهلبه ناس ماعندهاش قوت يومها تسكرو مصارف فجاه وليها هلبا ناس ما خلصتش والمواطن البسيط لي يطقطق بالعمل حر هدا مصدر قوت وسكرته عليه وناس لي سكنها بعيد عالرئيسي والمحلات كيف اتدير ولو ناس كبيره في السن وصايمه تمشي مشوار على رجليها ولا كيف مفروض القرار كان مدروس قبل مايطبقوه عالناس”.

الأطفال خارج حساب قرار السراج

وعبرت إحدى الناشطات عن غضبها من هذا القرار قائلة: “أنا عندي ولدي شهرين وبنطعمه يوم السبت القادم 18-4 قصدي وين بنمشي وهذه التطعيمات ضرورية في وقتنا هذا بالنسبة لمرض الكورونا أرجوا الرد عليا ضروري”، ولكن بطبيعة الحال لم يجيبها أحد، لتظل تلك التساؤلات بلا رد من أي مسئول بحكومة السراج، فهل كان الهدف من هذا القرار بالفعل حماية المواطنين وتحقيق أمنهم وسلامهم وتوفير قوت يومهم أم أن هناك حسابات أخرى؟.