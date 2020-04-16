اخبار ليبيا الان

الجيش الوطني يُحرز تقدما في محوري عين زارة وبوسليم

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن الوحدات العسكرية حققت تقدما ناجحا في محور عين زارة وبوسليم.

وأشار المسماري إلى أن وحدات الجيش الوطني قد تمكنت من القضاء على عدد من المرتزقة السوريين إضافة إلى استرجاع عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

وبشأن الهجوم على مدينتي صبراتة وصرمان الذي انتهى بسيطرة قوات الوفاق على المدينتين، أوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي أن عناصر من أنصار الشريعة وداعش الهاربين من بنغازي شاركوا في هذا الهجوم.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني أن هذه العناصر موجودة داخل مدينة العجيلات الآن وتقوم بجرائم ضد الأهالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • احمد المعماري مازال يواصل بيع الوهم والبطيخ بعض قطعان في الشرق مازالوا يصدقون هذه الاحجية لم تتقدم تدخل طرابلس من غريان العزيزية صدمات صبراتة الزوايا التي لا تربطها بي طرابلس 50 كلم عن طريق البوابة 23 هل سوف تدخل طرابلس محور واحد ترهونة لا تملك مطار ولا ميناء طريق الإمدادات ترهونة بني وليد جمرة مكشوفة بكامل طيران الوفاق يقصف اي شاحنة أو السيارة تمر في طريق كيف تدخل طرابلس طريق الامدادت مقطوع إلا إذا كانت مليشيات ترهونة تريد الاستنزاف ذخيرة من المخازن تحقيق الانتصارات الاعلامية التغطية الهزائم الاخيرة

    رد

  • اخوانى متخلف عقليا عايش فى اوهام فالجيش الوطنى استطاع صد كل الهجمات فى محاور طرابلس وشرق مصراطة وكبد المليشيات الارهابية خسائر فادحة وراينا صور الجثث بالعشرات فى محور ابوسليم وفى مصراطة راينا قائمة باسماء جيث كلاب مصراطة ومنذ عام لم يستطع احد دخول مطار طرابلس العالمى وعندما يتواجد اسود الجيش فى محاور القتال لم يستع اى كلب عثمانى التقدم شبر واحد لهذا وجدوا ضالتهم فى مدن تحمى نفسها بنفسها وتمتد على مساحات كبيرة تشتت اى قوات بعيدا عن محاور القتال الاهم فتحرير مصراطة اهم من صبراته لانه يوفر طريق برى ممتد من بنغازى الى طرابلس مباشرة اما المدن الغربية فهى قادرة على سحق الدواعش فهم خلايا سرطانية غريبة عليهم ولقد راينا من قبل تهليل هذا المهبول جلول لسقوط غريان وان الجيش الوطنى انكسر وراينا بعدها تقدمات كبيرة للجيش الوطنى فى كل المحاور وتحرير الجنوب وسرت التى امنت موانئ النفط ومكنت من حرمان الملبشيات من موارد النفط بعد اغلاقه واى محلل عسكرى يعرف جيدا ان تشتيت المليشيات فى المنطقة الغربية وسحقهم هناك افضل من وجودهم فى طرابلس وسط السكان والان فرصة ذهبية لتحرير مصراطة فالشعب الليبى سيتقبل الان تدخل مصرى مباشر لدعم الجيش الوطنى فى تحرير مصراطة بعد ان راى اعتداء تركى مباشر من بوارج على ساحل صبراته ومصر تمتلك القوة السادسة عالميا فى البحرية وتستطيع الابحار داخل المياه الاقليمية لمصر وليبيا ولا تحتاج المياه الدولية عكس تركيا تحركاتها مرتقبة وبعيدة كما ان البحرية المصرية كما رايناها فى اخر مناورة قادر 2020 قادرة على الانزال البحرى بدعم جوى وبرى كثيف وبالتالى فان السيطرة على مصراطة معقل الارهاب سيكون اسهل من درنة بكثير مع تعاظم قوة الجيش الوطنى الليبى ليصبح التاسع افريقيا متقدما على الجيش التونسى والجيش المصرى الاول عربيا وافريقيا واسلاميا اى ان نهاية الاخوان فى ليبيا امر حتمى اذا كان مرشدهم يعيش فى السجن مع باقى الكهنة سبع سنوات عجاف ولم يستطع اردوغان ان ينقذه ولا ينقذ حتى البشير فى السودان الغلبان فهو مثل النسوان يولو على الفاضى ويستخدم داعش والقاعدة كمبرر للتدخل الدولى فى اى مكان وهذا سبب صمت الامريكان لانهم يريدوا فى النهاية ان يتدخلوا ليلتهموا الفريسة كما فعلوا فى قضية خاششقى عقدوا صفقة القرن مع السعودية وطردوا الكلب اردوغان من القضية بعد نباح طويل فانتم تعيشون وتموتون كالكلاب

    رد

  • المهبول جلول من كثرة مشاهدة القنوات الاباحية الاخوانية يعيش فى كوكب زحل لو عدت لكل اوهم تضح لمدة عام فهو تصور من قبل وصول جرذان الخوان الى بنغازى وتغيير السيسى وربما يتصور ان الخوان سيصلوا للقمر مع انهم فى كل مكان بيتناكوا من الجميع فهم اغبياء من يستغل غباوتهم يحقق ارباح طائلة وبالفعل نرى استغلال ترمب وبوتن لغباوة اردوغان لتحقيق مصالحهم والامثلة عديدة

    رد