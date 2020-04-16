الجيش الوطني يُحرز تقدما في محوري عين زارة وبوسليم

أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن الوحدات العسكرية حققت تقدما ناجحا في محور عين زارة وبوسليم.

وأشار المسماري إلى أن وحدات الجيش الوطني قد تمكنت من القضاء على عدد من المرتزقة السوريين إضافة إلى استرجاع عدد من الآليات والمعدات العسكرية.

وبشأن الهجوم على مدينتي صبراتة وصرمان الذي انتهى بسيطرة قوات الوفاق على المدينتين، أوضح المسماري خلال مؤتمر صحفي أن عناصر من أنصار الشريعة وداعش الهاربين من بنغازي شاركوا في هذا الهجوم.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني أن هذه العناصر موجودة داخل مدينة العجيلات الآن وتقوم بجرائم ضد الأهالي.

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