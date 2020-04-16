أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة مع تكاثر السحب غربا

يميل الطقس للاعتدال على غالبية المناطق، مع تكاثر للسحب اليوم الخميس على بعض المناطق غربا، واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خصوصا على مناطق الجبل الغربي ومزدة والقريات والحمادة.

وأظهرت النشرة الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على غالبية مناطق الشمال بين 16 و25 درجة مئوية، وبين 26 و30 درجة مئوية على الدواخل، وبين 31 و38 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة السرعة لى نشطة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و29 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب التي تتكاثر أحيانا، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و22 درجة مئوية، وبين 26 و31 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و38 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية ثم تنخفض غدا.

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