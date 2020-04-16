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مصدر عسكري: القوات المسلحة صدت هجوم جديد على جنوب قاعدة الوطية الجوية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أفاد الضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش مولود بن طاهر بأن المليشيات التابعة لحكومة الوفاق حاولت أمس الأربعاء التقدم نحو قاعدة الوطية عبر الطرق الصحراوية بعدد من الآليات والأفراد.

بن طاهر وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” قال إن قوات الجيش المرابطة على تخوم القاعدة تصدت بالمدفعية الموجهة لرتل مكون من عناصر مليشياوية تابعة للمجالس العسكرية “جادو وكابو والرحيبات” بالجبل الغربي جنوب طرابلس.

وأضاف بأن الرتل يتكون من حوالي 40 عربة دمر منها 30 عربة فيما تمكنت العشر الباقية من الهروب متفرقة عبر الدروب الصحراوية.

الضابط بالقوات الخاصة ذكر أن عدد القتلى الذين تم حصرهم بعد العملية وصل إلى 12 قتيلا بينما هناك 8 جرحى تم إسعافهم من قبل قوات الجيش التي تصدت للرتل على تخوم القاعدة الجوية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • على طريقة مطار طرابلس العالمى تحول مطار الوطية الى مصيدة للجرذان الغبية ارسلوا وجبة اخرى ليفترسها اسود الجيش الوطنى الملتزمين بالقيم الاسلامية يعالجون جرحى المجرمين المهاجمين بينما كلاب النار قتلوا جرحى الجيش بمستشفيات غريان وصبراته هذا هو الفرق بين الجيش النظامى والهمج التابع للمجرم السراج

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  • إذا جرذان الوطية لا يريدون خروج إلى تونس عن طريق وساطة الرئيس قيس سعيد طلب محمد بن زايد منه توسط إخراج ظباط الإماراتيين والمصريين لا مشكلة يبقوا داخلها على القوات الوفاق تشديد الحصار عليهم قطع كل طرقات خاصة من بعض جرذانه في الزنتان الرجبان خصوصا يحاولون ارسال دعم القاعدة يجب دكهم كل يوم طائرات المسيرة طائرات الجوي والدفاع الجوي لن تستطيع التصدي طائرات المسيرة مدار يوم حصارها تستنفد ذخيرة هناك سوف يطلبون الانسحاب انفسهم

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