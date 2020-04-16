«الصحة الليبية» تبحث احتياجات مركز الكلى بنغازي وتتفقد خدماته

تفقدت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة في الحكومة الليبية، مركز خدمات الكلى بنغازي، للوقوف على عمل المركز وبحث احتياجاته.

وترأس الوفد رئيس إدارة التفتيش نورى محمود الفسي، وبرفقته عضو الإدارة محمد جلهوم، ومدير التفتيش والمتابعة بنغازي بن عيسى العمامي، ومدير التفتيش بمركز خدمات الكلى ومستشفى الأمراض النفسية علي حبيب، ومدير التفتيش بمركز خدمات القلب يونس الدرباك، ومدير التفتيش بمستشفى العيون أحمد المطري، وعضو مكتب التفتيش والمتابعة بالخدمات الصحية بنغازي سعيد المغربي.

واطلع نوري الفسي، على سير العمل بجميع أقسام المركز وفاعلية الخدمات الطبية المقدمة لمرضى غسيل الكلى، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشار العدوى بين المرضى والأطقم الطبية.

وأثنى مدير الإدارة ومدراء المكاتب المرافقين له، على الجهود التي تبذلها إدارة مركز الكلي والعناصر الطبية والطبية المساعدة والتسييرية.

وتأتي الزيارة ضمن الجولات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الصحة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع تسرب وانتشار فيروس كوفيد -19، وبحث الاحتياجات الطبية للمراكز، وفق تعليمات اللجنة العليا لمكافحة كورونا.