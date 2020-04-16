الطب الميداني: مصرع طفل جراء سقوط قذائف عشوائية بطرابلس

كشف مركز الطب الميداني والدعم في طرابلس، أمس الأربعاء، عن تعرض منزل في منطقة طريق السور لقذائف عشوائية.

وقال المركز، إن فريق المتابعة تلقى بلاغ بسقوط قذائف على منطقة طريق السور، وعليه قام بالتوجه لعين المكان للوقوف على حجم الاصابات التى خلفتها سقوط القذائف العشوائية، لافتا إلى أن القذائف تسببت في إصابة منزل تقطنه عائلة جمال الربيع، مما أدى إلى استشهاد الطفل رواد جمال الربيع (5 سنوات)، وإصابة أشقائه بإصابات متفاوته وهم رزان محمد الربيع (سنتان)، روبين محمد الربيع (7 سنوات)، قصي محمد الربيع (9 سنوات)، نقلوا على إثرها إلى مستشفى طرابلس المركزي شارع الزاوية لتلقي العلاج تحت إشراف مركز الطب الميداني والدعم.