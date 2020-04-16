صيانة محطة كهرباء مستشفى الجلاء للولادة في طرابلس

نفذت إحدى فرق الشركة العامة للكهرباء أعمال الصيانة الدورية لمحطة مستشفى الجلاء للولادة في العاصمة طرابلس.

وقام فنيو قسم الصيانة بدائرة توزيع كهرباء حي الأندلس بالتعاون مع أعضاء مكتب التشغيل والصيانة الشاطئ بإصلاح خلايا وكوابل معطوبة في المحطة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

كما نفذوا صيانة رأس ضغط عالي، وتنطيف الوحدة الحلقية من ناحية البوشنق من الكربون بعد عزل المحطة وتأمين الموقع بالتنسيق مع غرفة تشغيل طرابلس، وإجراء الاختبارات وإرجاع التغذية للمنطقة.

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ويقوم العاملون بالشركة أيضا بصيانة محول الرحيبات الذي تضرر جراء إطلاق أحد المجرمين الرصاص عليه، ما أدى إلى تعطله وتسرب الزيت منه.

وتتواصل جهود الشركة من أجل صيانة الشبكة الكهربائية في العاصمة، إذ أعلنت أمس الأربعاء بدء أعمال إصلاح مكونات للشبكة في دائرة الحي الصناعي تاجوراء، حيث يستمر عمل الفرق هناك لاستعادة كفاءة الشبكة وعودتها إلى الوضع الطبيعي.

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