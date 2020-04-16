بعد تصريحات وزير دفاعه.. سعيد: ندعم حكومة الوفاق وأي تصريح يخالف ذلك لا يعبر عن الموقف التونسي

ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد تناول خلاله العلاقات الثنائية.

الرئيس التونسي أكد خلال المكالمة وفقاً للمكتب الاعلامي التابع المجلس على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين كما جدد التأكيد على دعم بلاده لحكومة الوفاق.

وقال الرئيس قيس سعيد أن تونس ترفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي وان لهذه التدخلات ان تتوقف ويترك لليبيين الفرصة لحل مشاكلهم والعيش في سلام .

وأضاف “موقفنا واضح في دعم حكومة الوفاق الشرعية وأن أي تصريح يخالف ذلك لا يعبر عن الموقف التونسي الرسمي، ولا يجب ان يشوش على العلاقة المتينة والعميقة التي تجمع البلدين الشقيقين” .

كما تمنى الرئيس التونسي بأن يتحقق لليبيا الامن والاستقرار، معرباً عن ثقته في قدرة حكومة الوفاق على بسط سلطاتها على كامل الأرض الليبية.

من جانبه عبر السراج عن بالغ التقدير والامتنان لموقف تونس الداعم لحكومة الوفاق ولما ابداه قيس سعيد من مشاعر الاخوة الصادقة، مؤكداً أن الليبيين لن ينسوا ابدا المواقف الإيجابية للأشقاء في تونس وأنه يتطلع لتعزيز التعاون وإعادة الزخم لعلاقة الشراكة بين البلدين.

يشار إلى أن وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، قد وصف في مقابلة مع تلفزيون “حنبعل” التونسي الأحد الماضي، مسلحي الوفاق الذين يسيطرون على المعابر الحدودية مع تونس بالميليشيات ما أثار حفيظة حكومة الوفاق وجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا وتونس.

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