العقوري يجري زيارة لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة قنفودة في مدينة بنغازي

ليبيا – قام رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري خلال اليومين الماضيين بزيارة لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة قنفودة في مدينة بنغازي حيث التقى العقوري برئيس المركز أشرف الهويدي و رئيس العمليات بهيئة الإغاثة الليبية مروان الحاسي .

الزيارة تأتي وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس للوقوف على أوضاع نزلاءه و تزامناً مع توزيع مواد إغاثية خاصة بمكافحة الكورونا على المركز.

وأكد العقوري على حرص لجنة الخارجية بمجلس النواب على متابعة هذا الملف وضمان ظروف إنسانية جيدة للمهاجرين غير الشرعيين في هذه الفترة باعتبارهم فئة تحتاج إلى رعاية خاصة .

كما أشاد العقوري بمجهودات جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في حماية وإيواء المهاجرين ورعايتهم رغم قلة الامكانيات، موضحاً بأن لجنة الخارجية تبذل ما بوسعها لتوفير الدعم لهذا الجهاز المهم والعاملين به وتقدر جيداً تضحياتهم المبذولة.

وشكر رئيس لجنة الخارجية الجمعيات المحلية والجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية وأبرزها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على مساعدتهم ودعمهم .

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