بعد وصفه لمسلحي الوفاق بالميليشيات.. المشري لـ الغنوشي: نستغرب تصريحات وزير الدفاع التونسي

ليبيا – أجرى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي زعيم جماعة الاخوان المسلمين في تونس.

المشري أكد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس على عمق الأخوة بين ليبيا وتونس وعلى ضرورة التنسيق على أعلى المستويات بين البلدين أمنياً واقتصادياً خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا.

وتطرق إلى تصريحات وزير الدفاع التونسي التي قال المشري أنها ساوت بين ما وصفها بـ”الحكومة الشرعية في ليبيا” (حكومة الوفاق غير المعتمدة من البرلمان) ومن وصفهم بـ”الميليشيات المعتدية على العاصمة” (القوات المسلحة الليبية) ، مبدياً استغرابه من هذه التصريحات وأثرها على العلاقة بين البلدين.

من جهته عبر زعيم جماعة الاخوان المسلمين في تونس على عمق العلاقة التاريخية والأخوية بين الدولتين، مؤكداً على أهمية الاستيضاح حول التصريحات المشار إليها ومعالجتها بما يتناغم مع الموقف الثابت للدولة التونسية شعباً وبرلماناً وحكومة والداعم للمؤسسات الشرعية في ليبيا المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي.

يشار إلى أن وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، قد وصف في مقابلة مع تلفزيون “حنبعل” التونسي الأحد الماضي، مسلحي الوفاق الذين يسيطرون على المعابر الحدودية مع تونس بالميليشيات ما أثار حفيظة حكومة الوفاق وجماعة الاخوان المسلمين في ليبيا وتونس.

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