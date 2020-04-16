الخارجية الليبية تدعو المواطنين العالقين بالخارج الإسراع في تعبئة نموذج العودة قبل الاثنين المقبل

ليبيا – تفقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج أمس الأربعاء رفقة مدير مكتبه السفير عبد الحميد المقيرحي سير عمل مكتب الدبلوماسية الرقمية المكلف بحصر معلومات الليبيين العالقين بالخارج وبياناتهم وجمعها مع انتشار جائحة فيروس كورونا في العالم بعد قيام المواطنين بملء النموذج المعد من اللجنة الأيام الماضية.

الحويج تابع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية طرق جمع البيانات وفرزها وتصنيفها لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وشدد الحويج خلال جولته على ضرورة الإسراع في جمع البيانات والتأكد من صحتها والتعاون مع المواطنين والرد على تساؤلاتهم لاستيفاء جميع بياناتهم.

يُشار إلى أن اللجنة تم تشكليها بتاريخ الـ15 من شهر مارس الماضي بقرار من وزير الخارجية وهي عاكفة منذ ذلك التاريخ على عملها حيث قامت بإعداد نموذج الإلكتروني وإطلاقه على الموقع الرسمي للوزارة وقد سلمت بيانات عدد 1070 مواطنًا ومواطنة يرغبون في العودة من مختلف دول العالم،من بينهم 770 موجودون في الدول العربية حتى يوم أمس الأربعاء.

الخارجية أهابت الموطنين الإسراع في تعبئة النموذج حيث يكون قبل يوم الاثنين القادم عبر الرابط التالي:”

https://app.mofaicly.com/AppRegistration.aspx”

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